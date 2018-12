Bandara Kualanamu Jadi 'Rebutan' 28 Investor

JAKARTA – Sebanyak 28 calon mitra strategis tengah membidik peluang kerja sama dengan PT Angkasa Pura II (AP II) (Persero) untuk mengelola Bandara Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Caloncalon mitra strategis tersebut berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin mengatakan mereka telah menyampaikan minat melalui surat, yakni letter of intent (LOI) kepada AP II. “Serangkaian proses administrasi sedang kami jalankan dan tentu dalam perjalanannya, kami juga telah memiliki persyaratan utama kepada calon mitra,” kata Awaluddin di Jakarta kemarin. Pihaknya memberikan kriteria bagi mitra strategis yang akan diajak kerja sama. Di antaranya harus mampu dan berpengalaman mengelola bandara serta menaikkan pergerakan. Selain itu, memiliki pengetahuan sisi operasional dan bisnis bandara.

“Juga harus memiliki kemampuan untuk memberikan pendanaan dalam jangka panjang,” katanya. Dia mengatakan, pihaknya terus tindak lanjuti konsep kemitraan strategis untuk pengelolaan Bandara Internasional Kualanamu. Langkah itu merupakan hasil tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman kerja sama strategis dalam kegiatan Indonesia Investment Forum yang di laksanakan di Nusa Dua, Bali, Oktober silam. Menggandeng Danareksa Sekuritas sebagai mitra pendamping dalam proses penawaran kemitraan, AP II membuka kesempatan bagi calon investor yang berminat untuk bekerja sama dalam pengelolaan dan investasi bersama di Bandara Internasional Kualanamu.

Periode September–Oktober 2018 menjadi momentum awal bagi AP II untuk bergerak memperkenalkan bandara komersial terbesar keempat di Indonesia tersebut. Manajemen AP II melakukan kegiatan market sounding pada acara Global Airport Development (GAD) Forum di Singapura dilanjutkan dengan kegiatan one on one meeting dalam event IMF World Forum di Bali bersama 12 calon mitra strategis yang berasal dari sejumlah negara Eropa dan Asia. Terhitung sejak 8 Oktober lalu, AP II telah mengantongi izin dari Menteri BUMN terkait pembentukan anak perusahaan yang akan mengelola dan melakukan pengusahaan Bandara Internasional Kualanamu. Hal ini sebagai langkah ce pat pelaksanaan implementasi kemitraan strategis tersebut.

“Langkah cepat telah kami lakukan dengan pembentukan anak perusahaan PT Angkasa Pura Aviasi yang akan fokus mengelola kemitraan strategis Bandara Internasional Kualanamu,” tuturnya.

