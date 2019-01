JAKARTA - Bendungan Karian yang terletak di Kabupaten Banten, ditargetkan akan selesai pada Oktober 2019. Proses pembangunan bendungan ini mencapai 49,88% per akhir Desember 2018.

Melansir dari Instagram Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN, Jakarta, Kamis (10/1/2019), Bendungan Karian memiliki luas area genangan 1,74 hektar dan direncanakan memiliki daya tampung air mencapai 314,7 juta per meter kubik dan kapasitas efektif sebesar 207,5 juta meter kubik.

Dengan besaran daya tampung tersebut, diharapkan mampu memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat Banten dan juga warga DKI Jakarta.

Aliran sebesar 9,1 meter kubik per detik air dari akan mengalir ke rumah tangga, kota dan industri dari mulai Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tengerang Selatan dan Provinsi DKI Jakarta. Kemudian, ada sebesar 5,5 meter kubik per detik air untuk kebutuhan air perumahan, kota dan industri Kota Cilegon serta Kabupaten Serang sebesar 5,5 meter kubik per detik.

Fungsi lain bendungan ini, yaitu sebagai pengendali banjir yang kerap menerjang kawasan strategis dan infrastruktur penting seperti jalan tol Jakarta-Merak hingga Kawasan Industri terpadu.

Selain itu, dengan tinggi maksimal bendungan yang mencapai 63,5 meter dan panjang bendungan utama hingga saddle dam 516 m, air dari Bendungan Karian dapat dimanfaatkan untuk menggerakan turbin Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan potensi listrik yang dihasilkan mencapai 1,8 MW.

