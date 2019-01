JAKARTA - Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan 12 perjanjian perdagangan internasional pada 2019. Tunisia dan Maroko diharapkan akan masuk sebagai negara nontradisional yang ikut dalam 12 perjanjian perdagangan Kemendag tahun 2019.

Perjanjian tersebut, diantaranya preferential trade agreement (PTA) antara Indonesia dengan Mozambik, Tunisia, Maroko, dan Iran serta comprehensive economic partnership agreement (CEPA) antara Indonesia dengan Turki, Korea, dan Uni Eropa.

Selain itu, ASEAN Trade in Service Agreement (ATISA), General Review IJEPA, First Protocol to Amend of ASEANJapan CEPA (investment and services), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), serta mempercepat penandatanganan Indonesia- Australia CEPA.

Baca Selengkapnya : Mendag Targetkan Selesaikan 12 Perjanjian Internasional

(kmj)