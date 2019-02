JAKARTA - Harga minyak turun pada akhir perdagangan Senin 11 Februari 2019. Harga minyak jatuh karena naiknya jumlah rig AS dan kekhawatiran permintaan energi membebani pasar.

Minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Maret turun USD0,31 menjadi USD52,41 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman April turun USD0,59 menjadi ditutup pada USD61,51 per barel di London ICE Futures Exchange, dilansir dari Xinhua, Selasa (11/2/2019).

Jumlah rig minyak AS naik tujuh minggu lalu, sehingga jumlah totalnya menjadi 854, menurut data yang dirilis oleh perusahaan jasa ladang minyak Baker Hughes pada hari Jumat. Jumlah rig pengeboran aktif di Amerika Serikat meningkat empat menjadi 1.049, atau 74 lebih banyak dari waktu yang sama tahun lalu.

Para pedagang resah atas tanda-tanda kenaikan produksi minyak AS dan tumbuh khawatir tentang perlambatan permintaan energi yang dipicu oleh melemahnya ekonomi global, para ahli mencatat.

Komisi Eropa memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi zona euro pada 2019 dan 2020 dalam laporan terbarunya, menyalakan kembali kekhawatiran perlambatan ekonomi global.

Sementara itu, dolar AS yang lebih kuat juga membuat harga komoditas dalam mata uang kurang menarik bagi investor.

Dolar AS naik pada akhir perdagangan pada hari Senin. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,44% menjadi 97,0608.

(kmj)