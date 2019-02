JAKARTA - Harga minyak dunia naik pada akhir perdagangan Rabu 13 Februari 2019. Harga minyak naik karena laporan menunjukkan penurunan produksi global dan memperkuat pasar.

Pasokan global turun 1,4 juta barel per hari (bph) menjadi 99,7 juta bph pada Januari, kata laporan bulanan Badan Energi Internasional dilansir dari Xinhua, Kamis (14/2/2019).

Sebuah laporan terpisah pada hari Selasa menunjukkan Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) secara signifikan mengekang produksi minyak mentahnya. OPEC mengatakan bahwa produksi minyak mentah turun 797.000 barel per hari pada Januari menjadi rata-rata 30,81 juta barel per hari.

Desember lalu, OPEC dan beberapa produsen minyak utama lainnya, termasuk Rusia, berjanji untuk memotong produksi sebesar 1,2 juta barel per hari untuk menopang harga, mulai Januari 2019.

Minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Maret naik USD0,80 menjadi mantap pada USD53,90 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman April naik USD1,19 menjadi ditutup pada USD63,61 per barel di London ICE Futures Exchange.

