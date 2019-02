JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan dengan ratusan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Dalam acara dialog ekonomi itu, Bendahara Negara tersebut memberikan sambutannya.

Menariknya, pernyataan mantan pejabat Bank Dunia ini sempat mengundang tawa seluruh peserta pertemuan yang berlangsung di Gedung Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Hal itu terjadi ketika Sri Mulyani menyebut kata unicorn.

Awalnya, dia meminta pengusaha tak segan untuk berdiskusi dengan pemerintah jika menemui kendala dalam berusaha. Dirinya mengaku senang jika pengusaha mau aktif berkomunikasi dengan pemerintah.

"Maka saya akan terus membuka telinga dan mata saya untuk mendengar aspirasi Bapak/Ibu (pengusaha) sekalian," ujarnya dalam sambutan di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (19/2/2019).

 Baca Juga: Strategi Sri Mulyani Ciptakan Lebih Banyak Unicorn di Indonesia

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan, pengusaha merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perekonomian. Sebab pengusaha yang menciptakan beragam peluang usaha dan lapangan kerja.

"Karena saya tahu, Indonesia tergantung pada Anda semua, yang meng-create job itu Anda, ide usaha baru, dan lain-lain. Itu tidak diambil alih oleh pemerintah. Anda yang punya ide untuk membuat dunia usaha yang baru, digital, non digital, unicorn maupun non unicorn, konvensional, non konvensional," jelasnya yang langsung mengundang gelak tawa seluruh peserta di ruangan.

Menanggapi reaksi seluruh peserta di ruangan, Sri Mulyani pun berseloroh mempertanyakan mengapa semuanya tertawa.

"Kok ketawa? kayanya baru nonton sesuatu," ujarnya sambil tertawa kecil yang kembali disambut tawa dari para peserta yang hadir.

 Baca Juga: Sri Mulyani Senyum-Senyum Bahas Unicorn, Kenapa Ya?

Lebih lanjut, kata dia, pemerintah merupakan pihak yang hanya berkewajiban mengatur dari segi kebijakan untuk mengelola keuangan negara. Sementara untuk ide-ide untuk berinovasi dalam berusaha merupakan bagian dari para pengusaha.

"Yang punya ide adalah pasti anda semua. Karena ini bukan bisnis saya, bisnis saya adalah mengelola keuangan negara dan membuatnya sehat dan membuat ekonomi semakin kuat, tapi kalau membangun hotel, pabrik, dan sebagainya saya enggak bisa bangun. It's your job," katanya.

Seperti diketahui, istilah unicorn memang tengah ramai dibicarakan pasca dilontarkan oleh capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dalam acara debat pada Minggu (17/2/2019) malam. Lantaran, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto terlihat bingung dengan istilah unicorn.

(dni)