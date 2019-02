JAKARTA - CEO Berkshire Hathaway Warren Buffett menulis surat tahunan untuk para investornya. Surat tersebut berisi menyinggung prospek badai besar, gempa bumi, atau serangan dunia maya yang katanya bakal lebih besar dari Badai Katrina.

"Ketika megacatastrophe seperti itu menyerang, kita akan mendapatkan kerugian yang besar, sangat besar," tulis Buffett dilansir dari Business Insider, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Meskipun bencana seperti itu bisa terjadi besok atau puluhan tahun dari sekarang. Satu hal yang pasti bahwa bencana tidak bisa dihindari. Namun Buffett mengaku punya rencana untuk hasil seperti itu.

Buffett mengatakan, bencana alam yang lebih mengejutkan seperti serangan dunia maya. Para ahli telah memperingatkan soal bencana tersebut selama beberapa dekade.

Penulis sains Kathryn Shultz mengatakan, perhatian publik terhadap ancaman pada 2015 dengan esai New Yorker "The Really Big One," digambarkan bagaimana gempa bumi dapat menghancurkan sebagian besar pantai barat laut Amerika Utara.

Beberapa bencana alam bukan salah kita sendiri, mereka pada umumnya secara aktif diperburuk oleh isu-isu seperti bangunan yang dibuat terburu-buru, perencanaan yang buruk, kegagalan untuk berinvestasi dalam infrastruktur kesehatan, perlindungan lingkungan, dan ketergantungan yang berlebihan pada bahan bakar fosil yang kotor.

Menurut ahli dan hasilnya meliputi badai yang menumbangkan atap, gempa bumi yang mengguncang, dan banjir serta kenaikan permukaan laut pada akhirnya akan mempengaruhi setiap orang.

(fbn)