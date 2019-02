JAKARTA - Jeff Bezos menjadi orang paling dermawan pada 2018 versi Chronicle of Philanthropy mengalahkan pendiri Microsoft Bill Gates dan mantan Wali Kota New York Michael Bloomberg.

Bezos yang memegang nilai saham Amazon senilai USD137 miliar (Rp1.918,5 triliun, kurs Rp14.004 per dolar AS) dilaporkan memberikan sumbangan USD2 miliar (Rp28 triliun) tahun lalu. Dana sebesar itu disumbangkan melalui Bezos Day One Fund, sebuah program filantropi yang didirikan calon mantan istrinya, MacKenzie Bezos.

Bezos berada di depan Bloomberg yang mengeluarkan USD767 juta untuk membantu mendanai kesenian, pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan bidang lainnya.

(fbn)