JAKARTA - Kylie Jenner tampaknya meraup sukses besar dengan bisnis kosmetik yang digagasnya. Dia masuk daftar pengusaha muda yang sukses meraup USD1 miliar atau Rp14 triliun (kurs Rp14.000 per USD) di usia yang masih sangat belia.

Tapi ternyata, Kylie Jenner bukan satu-satunya entreprenuer yang sukses dengan bisnis kecantikan.

Berikut ini mereka yang sukses dari bisnis kosmetik, dilansir dari Forbes, Rabu (6/3/2019).

1. Kylie Jenner

Memiliki kekayaan USD1 miliar. Perusahannya Kylie Cosmetics dengan produk lip kit dan penjualannya pada 2018 ditaksir mencapai USD330 juta.

2. Kim Kardashian West

Kakak tiri dari Kylie Jenner ini juga memiliki perusahaan yang bergerak di bisnis kecantikan, KKW Beauty. Produk yang dihasilkan adalah creme contour dan highlight kit. Pendapatan perusahaannya ditaksir mencapai USD100 juta. Kim Kardashian sendiri tercatat memiliki kekayaan USD350 juta.

3. Hudan Kattan

Dia tercatat memiliki kekayaan sebesar USD550 miliar. Perusahaannya bernama Huda Beauty dengan produk andalan eyelashes. Penjualan dari perusahaannya ditaksir mencapai USD200 juta.

4. Jamie Kern Lima

Jamie tercatat memiliki kekayaan USD440 juta. Dia merupakan pemilik dari perusahaan IT Cosmetics dengan produk Your Skin but Better CC+ Cream with SPF 50+. Pendapatan perusahaan ini ditaksir mencapai USD300 juta.

5. Anatasia Soare

Kekayaannya sudah menembus USD1 miliar. Dia merupakan pemilik Anastasia Beverly Hills dengan produk brow kit. Pendapatan perusahaanya diproyeksi mencapai USD200 juta.

