JAKARTA - Forbes merilis daftar bank-bank terbaik. Setidaknya empat bank BUMN, bank swasta dan asing masuk daftar tersebut.

Penilaian bank-bank terbaik ini berdasarkan teknologi yang merevolusi pasar perbankan global dan harapan pelanggan lebih tinggi dari sebelumnya untuk lembaga keuangan mereka.

Berikut fakta-fakta mengenai 10 Bank terbaik Indonesia yang telah dirangkum Okezone, Senin (11/3/2019).

1. Daftar 10 Bank Terbaik di Indonesia, Siapa Saja?

Berikut 10 daftar bank terbaik di Indonesia :

1. PT Bank Central Asia (BCA)

2. PT Bank Tabungan Negara (Persero)

3. HSBC Holdings

4. PT Bank Negara Indonesia (BNI)

5. PT Bank Mandiri

6. PT Bank Rakyat Indonesia (BRI)

7. Panin Bank

8. Bank OCBC NISP

9. Citibank

10. DBS

2. Bank Terbaik Negara yang Masuk Daftar Dunia

Empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan dua perusahaan swasta nasional masuk dalam daftar 2.000 perusahaan terbaik di dunia untuk bekerja.

Dalam daftar yang dirilis majalah Forbes, perusahaan itu masuk jajaran top 200 besar.

BUMN dimaksud adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di peringkat ke-11, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (157), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (186) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk didirikan pada 30 November 1994.

3. BCA Jadi Salah Satu Bank Terbaik

PT Bank Central Asia Tbk didirikan pada 10 Agustus 1955 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang perbankan komersial dan jasa keuangan lainnya dan beroperasi pada segmen wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Indonesia Timur, dan Luar Negeri. Dengan total karyawan sebanyak 26.962 orang serta penjualannya mencapai USD5,2 miliar

4. Mengenal Bank OCBC NISP hingga DBS

Bank OCBC NISP didirikan pada 14 Agustus 1971 dan berkantor pusat di Jakarta,Indonesia. Direktur utamanya adalah Parwati Surjaudaja. Saat ini jumlah karyawan Bank OCBC NISP sebanyak 6.477 orang.

Citibank didirikan pada tahun 1812 sebagai City Bank of New York, dan kemudian menjadi First National City Bank of New York. Citibank adalah divisi konsumen dari layanan keuangan Citigroup multinasional. Citibank juga menyediakan kartu kredit, hipotek, pinjaman pribadi, pinjaman komersial, dan jalur kredit. Saat ini jumlah karyawan Citibank mencapai 164.337 orang.

Bank DBS didirikan pada tahun 1968 dan berkantor pusat di Singapura. DBS Group Holdings beroperasi sebagai perusahaan holding investasi yang bergerak dalam penyediaan ritel, usaha kecil dan menengah, layanan perbankan korporasi dan investasi.

