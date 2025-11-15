Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cek Syarat dan Jadwal Diskon Listrik 50 Persen PLN di November 2025 

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 15 November 2025 |07:15 WIB
Cek Syarat dan Jadwal Diskon Listrik 50 Persen PLN di November 2025 
Diskon Listrik PLN (Foto: Okezone)
JAKARTA - Diskon listrik 50 persen PLN di November 2025. Diskon listrik 50 persen PLN ini diberikan kepada pelanggan berupa diskon 50 persen tambah daya listrik.

PLN kembali memberikan diskon listrik berupa diskon 50 persen tambah daya listrik dalam memperingati Hari Pahlawan 2025 yang bertajuk Power Hero.

"Sekarang saatnya tambah daya dengan promo spesial diskon 50 persen tambah daya listrik," tulis PLN dalam akun Instagram resminya @pln_id, Jakarta.

Jadwal Diskon Listrik 50 Persen

Program diskon 50 persen tambah daya listrik berlaku sejak 10 hingga 23 November 2025 bagi pelanggan rumah tangga satu fasa dengan daya awal 450 VA sampai 5.500 VA, yang ingin menambah daya hingga maksimal 7.700 VA.

"Promo ini hanya bisa didapatkan di aplikasi PLN Mobile, jadi pastikan kamu sudah memperbarui aplikasinya dan ikuti langkah-langkahnya dengan mudah," tulisnya.

 

