BEKASI - Sebanyak 11.362 lowongan kerja ditawarkan dalam Bursa Kerja Nasional Ke-19 yang dibuka mulai kemarin. Bursa kerja ini digelar untuk menekan angka pengangguran.

“Kegiatan ini merupakan komitmen nyata pemerintah dalam rangka mempercepat penurunan angka pengangguran di Indonesia,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri saat membuka Bursa Kerja Nasional Ke-19 di Harris Convention Hall Summa recon, Bekasi, Jawa Barat, kemarin.

Politikus PKB ini menambahkan, bursa kerja nasional ini sengaja diadakan di Kota Bekasi karena angka penganggurannya tercatat masih tinggi, yaitu sebesar 9%. Angka tersebut lebih tinggi daripada angka pengangguran nasional 5,34%.

“Ini tentunya menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kota Bekasi bahwa angka pengangguran mereka masih di atas angka pengangguran secara nasional,” jelasnya.

Hanif berharap bursa kerja nasional ini bisa menyerap banyak tenaga kerja di Kota Bekasi. Apalagi, bursa kerja ini juga menyediakan lowongan untuk disabilitas. “Bursa Kerja Nasional Ke-19 ini juga menyediakan lowongan pekerjaan untuk difabel dalam rangka memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pencari kerja di Indonesia. Dan, saya berharap dalam kegiatan ini akan menyerap tenaga kerja baru secara masif,” ungkap Hanif.

Lebih lanjut Hanif mengatakan, penyelenggaraan bursa kerja seharusnya tidak hanya menyediakan lapangan kerja, tetapi juga bisa memfasilitasi orang untuk berkonsultasi dan membangun kolaborasi dengan perusahaan pemberi kerja.

“Kita menginginkan bursa kerja yang kita buat kuat, tidak hanya yang datang mereka yang pengangguran. Melainkan job fair ini nantinya bisa mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja, sekaligus mereka para wirausahawan baru yang membutuhkan partner dalam mengembang kan usahanya,” tuturnya.

Menaker menambahkan, pemerintah telah menciptakan lapangan pekerjaan sebesar 10,5 juta dalam waktu empat tahun, yang didukung investasi dari dalam dan luar negeri. Lapangan kerja muncul karena ada investasi. Investasi penting karena bisa menjadi penggerak perekonomian Indonesia.

“Pengangguran kita saat ini 5,3%, yang merupakan angka pengangguran terendah sepanjang sejarah reformasi,” sebutnya.

Namun, Indonesia memiliki tantangan terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM). Karena itu, pemerintah mencanangkan pada 2019 sebagai tahun pengembangan SDM. Dia memaparkan bahwa tahun ini Kemenaker akan memfasilitasi pelatihan sebanyak 228.000 orang yang terbagi di berbagai kejuruan. Pelatihan difasilitasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK).

Bursa kerja nasional yang diselenggarakan hingga hari ini dan mengusung tema “Face The Future With Confidence” tersebut menyediakan lowongan kerja meliputi 768 jabatan dari 130 perusahaan di berbagai sektor seperti manufaktur, ritel, mining, trading , human resources, automotif, food and beverages dan startup .

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Sudirman mengatakan, penyelenggaraan bursa kerja nasional ini sejalan dengan visi dan misi yang akan dicapai Kota Bekasi di bidang ketenagakerjaan.

“Kegiatan ini sejalan dengan pencanangan misi pembukaan peluang 150.000 tenaga kerja baru melalui peningkatan kompetensi, pengembangan usaha baru, dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja,” katanya.

