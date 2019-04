JAKARTA - Jeff Bezos, yang menyandang predikat sebagai orang terkaya di dunia, setuju bercerai dengan istrinya, MacKenzie, dalam kesepakatan bernilai sedikitnya USD35 miliar atau Rp495 triliun.

Melalui kesepakatan itu, MacKenzie akan mempertahankan 4% saham perusahaan ritel raksasa Amazon. Namun, perempuan tersebut bakal menyerahkan sahamnya pada surat kabar Washington Post dan perusahaan perjalanan antariksa Blue Origin.

Dalam pengumumannya melalui cuitan—yang pertama dan satu-satunya sejak bergabung dengan Twitter awal bulan ini—MacKenzie menyatakan dirinya "bersyukur telah menyelesaikan proses pemutusan pernikahan saya dengan Jeff melalui sokongan satu sama lain".

Sebelum mencapai kesepakatan, MacKenzie memegang 16,3% saham di Amazon. Sebesar 75% dari jumlah itu akan diambil alih Bezos, namun MacKenzie telah menyerahkan hak pilihnya kepada mantan suaminya tersebut.

Pasangan yang dikaruniai empat anak itu telah hidup bersama sejak sebelum Bezos mendirikan Amazon pada 1994. Adapun MacKenzie merupakan salah satu karyawan pertama perusahaan itu. Amazon kini menjelma menjadi perusahaan ritel raksasa yang tahun lalu menghasilkan USD232,8 miliar sehingga Bezos dan keluarganya mendapat keuntungan sebesar USD131 miliar, sebut majalah Forbes.

MacKenzie adalah penulis novel yang telah menghasilkan dua buku berjudul The Testing of Luther Albrightdan Traps. Dia dimentori penulis peraih Penghargaan Pulitzer, Toni Morrison, di Universitas Princeton yang suatu saat pernah mengatakan muridnya tersebut adalah "salah satu murid terbaik yang pernah saya ajar dalam kelas menulis kreatif...benar-benar salah satu yang terbaik".

Kesepakatan perceraian Bezos dan Mackenzie jauh lebih besar dari rekor sebelumnya yang dipegang pengusaha Alec Wildenstein dan Jocelyn senilai USD3,8 miliar pada 1999. Perceraian Bezos dan MacKenzie dilaporkan berawal dari hubungan Bezos dengan mantan pembawa acara Fox TV, Lauren Sánchez.

Setelah Bezos dan MacKenzie mengumumkan perpisahan mereka, majalah tabloid AS menerbitkan rincian hubungan Bezos dengan Sanchez, termasuk pesan antara keduanya. Bezos menuding penerbit majalah itu, American Media Incorporated, mencoba melakukan pemerasan. Pihak penerbit membantah tudingan itu.

