TANGERANG - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memantau sejumlah pembangunan sejumlah proyek BUMN yang dibangun untuk meningkatkan pelayanan di wilayah Bandara Soekarno-Hatta hari ini.

Dipaparkan Rini, sejumlah proyek tersebut di antaranya pembangunan gedung pelayanan angkutan moda terpadu sub terminal, east cross taxi way, paralel taxi way runway 3, pembangunan hotel di sekitar Terminal 3 dan cargo village.

"Ini dikerjakan oleh sejumlah perusahaan BUMN, ada Waskita, Wijaya Karya, PP, Nindya Karya, Hutama Karya dan PT. Adhi Karya," papar Rini, Jumat (5/4/2019).

 Baca Juga: Bandara Soekarno Hatta Miliki Terminal Low Cost Carrier pada Mei 2019

Rini mengungkapkan, pihaknya melakukan sejumlah fasilitas tersebut untuk mengedepankan kenyamanan dan keamanan pengunjung Bandara Soetta.

"Sekarang Soetta kapasitasnya sudah full, karena itu kita perlu revitalisasi sehingga aktivitas bisa dua kali lipat 68 juta penumpang pada tahun 2022," ucapnya.

 Baca Juga: Runway 3 Bandara Soetta Ditargetkan Beroperasi Juni 2019

Untuk itu, setiap fasilitas yang kini tengah dibangun, diharapkan Rini dapat mendorong peningkatan penumpang di Bandara Soetta, mengingat saat ini bandara internasional ini hanya mampu menampung 43 juta penumpang. Untuk itu, diperkirakan pada tahun 2024, PT. Angkasa Pura (AP) II, akan berencana membangun Terminal 4.

"Targetnya 75 juta saya rasa akan lebih dari 75 juta bisa 80 juta, tahun 2024 insya Allah bisa full kapasitas. Apapun itu, saya bangga karena kerja keras AP II, kelihatan sekali dan saya juga sangat yakin," tuturnya.

(dni)