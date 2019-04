JAKARTA - Kurs dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), setelah laporan ketenagakerjaan di negara itu untuk Maret menunjukkan pertumbuhan lapangan pekerjaan yang lebih baik dari perkiraan, menandakan pasar tenaga kerja AS yang kuat yang mengurangi kekhawatiran atas potensi perlambatan ekonomi AS.

Total penggajian (payroll) pekerjaan non-pertanian AS meningkat 196.000 pada Maret, Departemen Tenaga Kerja melaporkan pada Jumat (5/4/2019). Padahal para ekonom yang disurvei oleh Dow Jones memperkirakan kenaikan sebesar 175.000.

Penambahan lapangan pekerjaan yang menonjol terjadi dalam bidang perawatan kesehatan serta jasa-jasa profesional dan teknis, menurut departemen. Sementara itu, tingkat pengangguran tidak berubah pada 3,8%.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,09% menjadi 97,3938 pada akhir perdagangan, dilansir dari Antaranews, Sabtu (6/4/2019).

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1218 dari USD1,1220 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3029 dari USD1,3064 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7102 dari USD0,7120.

Dolar AS dibeli 111,70 yen Jepang, lebih tinggi dari 111,59 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS tidak berubah mendekati 0,9999 franc Swiss dari sesi sebelumnya di 0,9999 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,3388 dolar Kanada dari 1,3355 dolar Kanada.

