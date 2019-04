JAKARTA - Hari ini merupakan puncak pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Tak heran bila di dunia 'per-sosmed-an' ramai postingan mengenai pesta demokrasi. Namun, postingan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyuguhkan pandangan yang berbeda dan menarik perhatian netizen.

Menteri Susi memposting sebuah foto dirinya yang tampil manglingi berbalut kebaya lengkap dengan selendang yang menjutai di bahunya. Menteri Susi yang biasanya tampil dengan rambut digerai atau diikat ala kadarnya, tampil disanggul khas Jawa.

"Fotographer handal @darwis_triadi memang luarbiasa hasil jepretannya, saya yang jelekpun jadi terlihat cantik di foto. Terimakasih pak Darwis untuk kesempatan menjadi foto model bapak. Salam," demikian postingan Menteri Susi 23 jam lalu, seperti dikutip akun susipudjiastuti115, Rabu (17/4/2018).

Postingan itu langsung banjir komentar. Menteri Susi pun mendapat 303,3348 netizen yang menyukainya.

dameseptianah

Ini Menteri favorit saya... Menteri Gokil... Seehat selalu yaa Bu... Dan terus jaga Laut Indonesia... #TenggelamkanKapalPencuriIkan #CintaIndonesia

fannysantoso

@susipudjiastuti115 I love you, Ibu Susi. Wish one day we can meet and take picture together. You're beautiful, smart and strong women. -Fanny-

rofia_ummah

pinky_white2018

Yang terakhir mangstap Bu.. selalu keren dengan kacamatanya..

Retnazee Memang cantik dan mempesona ibu kita ini... Mantap dan keren abiz...

