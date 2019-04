JAKARTA - Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggelar operasi pasar (OP) bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Hal tersebut dilakukan untuk stabilitas harga bawang putih.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Widayanti mengatakan, kegiatan ini untuk mencukupi ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga bawang putih.

"Jadi ini kita jual bawang putih di tingkat grosir Rp25.000 per kilogram (kg), lalu di end user Rp30.000-Rp32.000 per kg. Biasanya di ritel modern itu Rp35.000 per kg tapi itu sudah bersih, kalau ini kan masih kotor ya," ujarnya di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (18/4/2019).

Baca Juga: Soal Bawang Putih, Besok Menko Darmin Panggil Mendag

Dia menuturkan, besok juga akan ada importir-importir lainnya yang mengeluarkan stok yang ada untuk membantu masyarakat supaya tidak mendapatkan bawang putih dengan harga sekira Rp40.000 per kg.

"Mudah-mudahan besok sudah mulai turun, memang tidak bisa drop gitu, tapi akan secara bertahap, apalagi sebentar lagi kita memasuki bulan puasa, ya mudah-mudahan tidak seperti 2017 ketika harganya tinggi sekali, tutur dia.

Lalu, lanjut dia, kegiatan ini atas kebaikan para importir yang sudah mengikhlaskan stok yang ada.

"Untuk diberikan kepada masyarakat dengan harga yang wajar," kata dia.

Baca Juga: Harga Bawang Putih Mahal, Mendag Minta Importir Kosongkan Gudang

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memanggil sejumlah importir bawang putih agar para importir membuka gudang dan melakukan operasi pasar. Sebab, harga bawang putih kini kian mahal.

"Kita undang importir agar dia buka gudang untuk dikeluarkan stoknya," kata Mendag Enggar seperti dilansir Antaranews.

(fbn)