JAKARTA - Deretan orang paling tajir sedunia selalu didominasi negara barat. Sedikit sekali seorang muslim yang bertengger dalam deretan orang-orang paling kaya sedunia itu.

Namun jika ditelisik lebih jauh, sebenarnya banyak pengusaha muslim yang sukses di bidangnya. Siapa saja pebisnis muslim paling kaya sedunia? Berikut daftarnya

1. Prince Al-Waleed Bin Talal Alsaud

Prince Al-Waleed bin Talal adalah pendiri dan CEO dari perusahaan investasi terkenal Kingdom Holding. Perusahaan miliknya berinvestasi di sektor perbankan, hotel, media massa, hiburan, dan teknologi.

Kewarganegaraan : Arab Saudi

Sumber kekayaan : Investasi

Total kekayaan : USD21,8 miliar

Baca Juga: YouTuber Makin Kaya berkat Video Kreatif

2. Aliko Dangote

Aliko Dangote adalah pemilik dari Dangote Group yang bergerak di bidang komoditi.

Kewarganegaraan : Nigeria

Sumber kekayaan : Komoditi

Total kekayaan : USD18,3 miliar

3. Azim Premji

Sebagai pemimpin Wipro Limited, Premji berhasil membawa perusahaan memperoleh laba USD7 miliar dari yang asalnya hanya USD2 juta. Ini pula yang menjadikannya sangat kaya.

Kewarganegaraan : India

Sumber kekayaan : Software

Total kekayaan : USD17,5 miliar

4. Mohammed Al Amoudi

Lahir sebagai keturunan Arab dan Ethopia, Al Amoudi memulai kariernya di bidang konstruksi dan real estate. Dia kemudian mengembangkan bisnisnya ke sektor kilang minyak di Swedia dan Maroko.Kewarganegaraan : Arab SaudiSumber kekayaan : Minyak, investasiTotal kekayaan : USD13 miliar

Baca Juga: Jejak Bisnis Nabi Muhammad SAW, Rahasia Sukses Menjadi Entrepreneur

5. Iskander Mukhmodov

Pebisnis keturunan Uzbekistan yang lahir dan besar di Rusia ini menapaki kariernya di perusahaan Trans-World Group sebagai perusahaan dagang metal terbesar di Rusia.

Kewarganegaraan : Rusia

Sumber kekayaan : Minyak, investasi

Total kekayaan : USD8,2 miliar

6. Mohammad Bi Essa Al Jaber

Al Jaber merupakan CEO dari MBI International and Partners. Group ini terdiri dari JW Hotels and Resorts, AJWA Group of food industries, dan Jadawel International Continent Oil.

Kewarganegaraan : Arab SaudiSumber kekayaan : Real estate, hotelTotal kekayaan : USD7 miliar

7. Sulaiman Kerimov

Ia memulai kariernya sebagai akuntan di Eltav Electrical Plant Russia hingga meraih posisi direktur. Pada 1997 ia telah memiliki 50% saham Vnukovo Airlines sekaligus membeli saham dari partnernya sendiri.

Kewarganegaraan : Rusia

Sumber kekayaan : investasi

Total kekayaan : USD6,2 miliar

Sumber: Forbes

(dni)