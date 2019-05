JAKARTA - Perusahaan pelayaran PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS) mengantongi kontrak berjalan senilai USD75,8 juta atau sekitar Rp1,09 triliun dengan estimasi nilai tukar Rp14.400 per USD.

Direktur Utama WINS Sugiman Layanto mengatakan, industri kapal penunjang lepas pantai kondisinya sedang membaik. Ketika harga minyak telah menguat dan pengeluaran global untuk eksplorasi dan produksi hulu migas meningkat, Wintermar mengharapkan tahun yang lebih kuat pada tahun 2020.

Perusahaan sudah mengantongi kontrak senilai USD75,8 juta per Maret 2019. Nilai kontrak meningkat dari akhir 2018 sebanyak USD59 juta. Namun demikian, utilisasi kapal perseroan baru mencapai 48% pada kuartal I/2019, atau melesu dari rata-rata 2018 sekitar 60%. Penurunan utilisasi armada disebabkan pelanggan masih wait and see terkait penyelenggaraan Pilpres.

”Kami harapkan ada perbaikan utilitas armada pada semester II/2019,” paparnya seperti dilansir Harian Neraca, Jakarta, Kamis (23/5/2019).

Pada kuartal I/2019, pendapatan perseroan menurun 3% menjadi USD12,3 juta dari kuartal IV/2018 sebesar USD12,6 juta. Namun, EBITDA melonjak menjadi USD3,99 juta dari sebelumnya USD1,91 juta akibat biaya bahan bakar dan perawatan yang lebih rendah.

Manajemen masih optimistis dengan kinerja perusahaan pada 2019. Pasalnya, memanasnya harga minyak akan mendorong kegiatan eksplorasi, sehingga menambah kebutuhan kapal. Pertamina Hulu Energi juga telah mengambil beberapa konsesi di Indonesia, dan berencana mengebor 57 sumur eksplorasi dan 345 sumur pengembangan pada 2019.

