JAKARTA-- MNC Group memiliki berbagai terobosan untuk terus menjadi yang terbaik di era digital.

"Kita harus bisa menciptakan business model yang baik, tepat sasaran," kata Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo pada Manager Forum XXXIX di iNews Tower, Jumat (31/5/2019).

Dalam membangun organisasi atau perusahaan, lanjutnya, pekerjaan pertama yang harus diperhatikan adalah business model yang benar. Setelah itu, implementasi yang baik, tepat waktu dan cepat.

Baca juga: Perang Dagang AS - China di Mata Hary Tanoe

Pada forum tersebut, Hary memberikan perspektif dan pemahaman kepada seluruh jajaran pimpinan MNC Group, mulai level Manager hingga Direksi tentang perkembangan MNC Group dan strategi ke depan, khususnya dalam menghadapi kompetisi yang kian intensif.

Hary menuturkan agar kompetitif, maka dunia usaha harus bisa mengikuti perubahan ekosistem, khususnya di era digital seperti saat ini. "Kita harus mampu beradaptasi," tuturnya.

Terobosan MNC di era digital ini, antara lain dengan meluncurkan over the top (OTT) yang menyediakan streaming berbagai konten RCTI, MNCTV, GTV, iNews dan berbagai konten lain, seperti behind the scene, kuis, dan lain sebagainya. Dengan OTT, masyarakat bisa menikmati berbagai konten MNC Group di mana saja, kapan saja.

Baca juga: Laba Perusahaan Media Hary Tanoe Meroket 98% Jadi Rp585 Miliar di Kuartal I-2019

Adapun, Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo mengatakan MNC sangat siap berkembang di dunia digital. "Kita melihat semua sudah lengkap dan kita punya platform yang baik," ungkapnya.

Manager Forum kali ini diakhiri dengan silaturahmi dan berbuka bersama dengan keluarga besar MNC Group.

(wdi)