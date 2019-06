JAKARTA - Wacana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengenakan tarif 5% pada semua barang impor dari Meksiko, dinilai bisa menimbulkan bahaya bagi ekonomi AS dan ekonomi global. Hal itu diungkapkan seorang ekonom Adam Posen, Presiden Peterson Institute for International Economics yang berbasis di Washington.

Menurutnya, jika tarif dinaikkan sepihak terkait dengan kebijakan perbatasan bukan hubungan ekonomi, pasar akan menyadari bahwa presiden AS tidak mungkin memberikan kesepakatan perdagangan dengan mitra dagangnya.

"Tidak ada pemerintah yang mau membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat sama sekali," ujarnya dikutip dari halaman Antaranews, Senin (3/6/2019).

Trump pada Kamis (30/5/2019) menyampaikan, akan memberlakukan tarif 5% untuk semua barang impor Meksiko mulai 10 Juni 2019. Hal ini agar menekan negara itu untuk menghentikan migran tidak berdokumen yang melintasi perbatasan, dan secara bertahap akan meningkatkan tarif hingga masalahnya teratasi.

Posen mneyatakan, langkah tersebut telah mendorong "aksi jual luas" yang berbeda dari kasus-kasus sebelumnya. Bahkan beberapa arus safe-haven masuk pasar sekuritas di Jerman dan euro, menjauh dari surat utang pemerintah AS atau dolar AS.

Baca Selengkapnya: Ide Presiden Trump Kenakan Tarif untuk Meksiko Bisa Bahayakan Ekonomi Global

(rhs)