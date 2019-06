JAKARTA - Menara biasanya dibangun untuk menandai sebuah mercu tanda. Selain itu menara lazimnya berfungsi sebagai tempat riset dan pengamatan, sebagai pemancar sinyal televisi dan radio di suatu daerah tertentu.

Oleh karena itu tingginya pun disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Dari sekian banyak menara di dunia, setidaknya ada 10 bangunan menara paling terkenal di berbagai negara.

Menara Miring Pisa (ITALIA)

Menara Pisa adalah sebuah Campanile atau menara lonceng katedral di kota Roma, Italia. Menara ini sebenarnya dibuat secara vertikal seperti pada menara lonceng pada umumnya. Namun mulai miring tak lama setelah pembangunannya yang dimulai pada Agustus 1173 Masehi. Menara ini terletak di belakang katedral dan merupakan bangunan ketiga Campo dei Miracoli (Lapangan Pelangi) Kota Pisa. Ketinggian Menara Pisa adalah 55,86 meter dari permukaan tanah terendah dan 56,70 meter dari permukaan tanah tertinggi. Kelebaran dinding di bawahnya mencapai 4.09 meter dan pada puncaknya selebar 2,48 meter. Bobotnya diperkirakan mencapai 14.500 ton.

Big Ben (INGGRIS)

Baru saja merayakan ulangnya tahun ke 150, Big Ben Clock Tower adalah salah satu tempat wisata paling terkenal di London. Nama Big Ben sebenarnya tidak mengacu pada menara jam itu sendiri, tetapi untuk lonceng 13 ton bertempat di dalam menara dan mengambil namanya dari orang yang pertama kali memerintahkan bel, Sir Benjamin Hall. Ini adalah menara jam berdiri bebas terbesar ke-3 di dunia.

Minaret of Jam (AFGANISTAN)

Terletak di daerah terpencil di Afghanistan barat, Minaret of Jam dibangun pada abad ke-12 sebagai bagian dari sebuah masjid. Masjid itu hanyut dalam banjir besar dan situs di sekitar menara itu dihancurkan oleh bangsa Mongol beberapa waktu kemudian. Mempertimbangkan ini dan iklim yang tidak ramah itu adalah keajaiban kecil menara setinggi 62 meter (203 kaki) masih berdiri.

Qutb Minar (INDIA)

Qutb Minar di India dibangun oleh Qutb al-Din Aybak, penguasa Muslim pertama di Delhi, pada 1193. Ambisi Qutb al-Din Aybak ingin melampaui Menara Jam di Afghanistan tetapi hingga saat kematiannya bangunan pangkalan itu belum lengkap. Penggantinya melanjutkan pembangunan dan lantai paling atas akhirnya selesai pada 1386. Menara ini tingginya 72 meter (237,8 kaki) dengan 379 langkah menuju puncak menjadikannya menara batu bata tertinggi di dunia.

Menara Eiffel (PRANCIS)

Menara Eiffel merupakan bangunan tertinggi di Paris rancangan Gustavo Eiffel yang terbuat dari besi dan dibangun di Champ de Mars di tepi Sungai Seine, Paris, Prancis. Menara ini telah menjadi ikon global Prancis dan salah satu struktur terkenal di dunia. Menara Eiffel selesai dibangun dan diresmikan pada 31 Maret 1889. Menara setinggi 325 meter termasuk antena setinggi 24 meter merupakan struktur bangunan tertinggi pertama di dunia.

Three Pagodas (CHINA)

Terletak sekitar 1,5 km (0,9 mil) barat laut dari kota kuno Dali, The Three Pagodas adalah salah satu struktur Budha terbaik yang diawetkan di China setelah mengalami beberapa bencana buatan manusia dan alam. Three Pagodas (Pagoda tengah) dibangun pada 824-840 M oleh raja Quan Fengyou, setinggi 69,6 meter (227 kaki) dan merupakan salah satu pagoda tertinggi di China. Dua pagoda lainnya dibangun sekitar satu abad kemudian dan tingginya 42,19 meter (140 kaki).

San Gimignano (ITALIA)

Dijuluki Manhatten abad pertengahan, San Gimignano adalah sebuah desa di Tuscany Italia yang terkenal dengan 14 menara batu. Pada puncak kekayaan dan kekuasaan San Gimignano, lebih dari 70 menara dibangun untuk mempertahankan kota dari serangan musuh. Setelah wabah menghancurkan kota pada 1348, kekuatan San Gimignano memudar, yang menjauhkan musuh dan melestarikan banyak menara terkenal di kota.

CN Tower (KANADA)

Terletak di jantung Downtown Toronto, CN Tower adalah ikon Kanada paling dikenal. Menara komunikasi ini dibangun dari 1973 hingga 1976 oleh perusahaan kereta api "Kanada Nasional" dan berdiri 553,33 meter (1.815,4 kaki). Menara ini adalah struktur tertinggi di dunia selama lebih dari 30 tahun sebelum akhirnya dilampaui tingginya oleh Burj Dubai.

Belem Tower (PORTUGAL)

Belém Tower dibangun pada awal abad ke-16 sebagai bagian dari sistem pertahanan untuk melindungi Kota Lisbon. Ini adalah titik awal bagi banyak navigator yang berangkat untuk menemukan rute perdagangan baru dan telah menjadi monumen bagi Age of Discovery Portugal.

Spiral Minaret (IRAK)

The Spiral Minaret atau Malwiya Minaret adalah bagian dari Masjid Agung Samarra di Irak. Masjid Agung Samarra adalah salah satu masjid terbesar di dunia. Menara ini pada awalnya terhubung ke masjid oleh sebuah jembatan. Menara dibangun di 848 - 852 dari batu pasir, dan unik di antara menara lainnya karena desain spiral kerucut naik. Menara ini setinggi 52 meter (162 kaki). Pada tahun 2005, para pemberontak meledakkan bagian atas menara yang meninggalkan bata dan tanah liat yang hancur.

