JAKARTA - Kabar Chairman MNC Group Hary Tanoesoebidbjo membeli rumah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump benar adanya. Rumah yang dimaksud di Beverly Hills, California, Los Angeles, AS.

Hal ini disampaikan oleh Special Assistant to Hary Tanoesoedibjo Veranika Gunawan melalui keterangannya, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Menurut Veranika, pembelian ini bukan melalui MNC Group melainkan melalui perusahaan pribadi Hary Tanoe, Hillcrest Asia Limited.

"Sehubungan dengan pemberitaan berbagai media mengenai kabar Hary Tanoesoedibjo membeli rumah Presiden AS Donald Trump di AS, bersama ini kami mengkonfirmasi dan memastikan bahwa memang benar Bapak Hary Tanoesoedibjo telah membeli rumah Presiden AS Donald Trump di Beverly Hills melalui perusahaan pribadinya Hillcrest Asia Limited," katanya.

Sekadar informasi, nilai transaksi ini mencapai USD13,5 juta setara Rp193,32 miliar (kurs Rp14.320/USD). Nilai tersebut setara hampir dua kali lipat dari harga pembeliannya pada 2007 lalu sebesar USD7 juta.

(dni)