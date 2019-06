NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street dibuka menguat pada perdagangan Rabu waktu setempat. Penantian kebijakan Bank Sentral AS menjadi sentimen positif untuk pasar saham, di mana investor berharap adanya penurunan suku bunga pada tahun ini.

Melansir Reuters, Rabu (19/6/2019), The Fed diperkirakan akan membiarkan suku bunga tidak berubah pada akhir pertemuan hari ini. Tetapi dalam keputusan nanti ada harapan bahwa bank sentral dapat mengurangi biaya pinjaman akhir tahun ini.

Penurunan suku bunga telah membantu pasar saham naik di bulan ini, dengan indeks S&P 500 naik 6% sejauh ini dan bergerak 1% malu dari rekor tertingginya sepanjang masa di awal Mei.

Pernyataan The Fed dan proyeksi ekonomi baru akan hari ini. Kebijakan tersebut memberikan investor suat gagasan tentang bagaimana konflik perdagangan AS-Tiongkok yang berkepanjangan, seruan Presiden Donald Trump untuk penurunan suku bunga dan data ekonomi yang lebih lembut dari perkiraan telah berdampak pada kebijakan moneter.

Dow Jones Industrial Average naik 24,62 poin, atau 0,09%, pada pembukaan menjadi 26.490,16. S&P 500 dibuka lebih tinggi sebesar 2,80 poin, atau 0,10%, pada 2.920,55. Nasdaq Composite naik 16,37 poin, atau 0,21%, menjadi 7.970,26 pada bel pembukaan.

Sentimen juga didukung oleh harapan kemajuan pada sengketa perdagangan AS-China, dengan Beijing mengisyaratkan bahwa negosiasi dengan Washington, setelah dua ekonomi terbesar dunia sepakat untuk menghidupkan kembali pembicaraan bermasalah mereka pada pertemuan G20 bulan ini.

Adapun saham yang teribas hal tersebut seperti raksasa industri perdagangan, Boeing Co dan Caterpillar Inc yang naik. Sementara perusahaan semikonduktor, yang mencari dan memasok produk ke China, juga diperdagangkan lebih tinggi.

Di antara saham lainnya, Adobe Inc melonjak 4,4% setelah penyedia perangkat lunak Photoshop mengalahkan perkiraan analis untuk laba dan pendapatan triwulanan, didorong oleh pertumbuhan dalam bisnis media digitalnya yang menampung produk andalannya Creative Cloud.

