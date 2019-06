JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong agar Industri Kecil Menengah (IKM) serta wirausaha baru di Tanah Air bisa go digital. Salah satu upaya dilakukan adalah mendukung perusahaan e-Commerce dalam memberdayakan bibit unggul di sektor ini

Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (Sesditjen IKMA) Kemenperin Eddy Siswanto mengatakan, lewat e-commerce diharapkan para pelaku IKM bisa tumbuh lebih cepat. Karena lewat platform e-commerce baik dari sisi penjualan maupun pemasarannya bisa lebih mudah dan cepat.

“Kami berharap e-commerce akan menjadi gerbang bagi pelaku IKM untuk melakukan transformasi dengan menggunakan alat promosi digital, sistem informasi digital, pembayaran digital, serta manajemen relasi dengan pelanggan secara digital pula,” ujarnya dikutip dari Inews.id Minggu (23/6/2019).

Eddy menuturkan, pihaknya menjadi partner salah satu perusahaan e-commerce Blibli.com dalam menggelar kompetisi creativepreneur The Big Start Season 4. Kolaborasi antara Kemenperin dan Blibli.com tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing industri Tanah Air dalam menyongsong era revolusi industri keempat.

“Kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Blibli.com yang telah bahu membahu bersama Ditjen IKMA untuk mendorong perkembangan usaha rekan-rekan pelaku Industri Kecil dan Menengah di Indonesia,” ucapnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih menyebut, ajang The Big Start Season 4 yang mengusung tema “Local Goes Global Through Digital” sejalan dengan prioritas nasional Kemenperin dalam pemberdayaan IKM untuk meningkatkan ekspor melalui pemanfaatan teknologi digital.

“Dalam era digital seperti sekarang, transisi proses jual beli konvensional menjadi jual beli online semakin berkembang. Tidak hanya untuk produk berupa barang, bahkan jasa. Karena itu kami melihat industri e-commerce menjanjikan potensi pasar yang sangat besar,” tuturnya.

Gati menambahkan, untuk membantu para pelaku IKM dalam menangkap peluang sekaligus menghadapi tantangan saat munculnya banyak e-commerce, sejak 2017, Kemenperin telah meluncurkan program e-Smart IKM yang melibatkan marketplace digital di Tanah Air sebagai salah satu infrastruktur pendukung.

“Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah workshop e-Smart IKM, pembinaan sebagai tindak lanjut workshop, bimbingan teknis kepada IKM, serta pendampingan tenaga ahli digital marketer untuk membantu pemasaran,” tuturnya

(rhs)