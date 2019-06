JAKARTA - Pesawat tempur datang dan pergi dari masa ke masa. Satu hilang, satu lainnya muncul.

Seiring waktu, pesawat tempur terus berevolusi menjadi teknologi sangat canggih. Tetapi setiap era memiliki pesawat tempur legendaris tersendiri.

Berikut 10 pesawat tempur terbaik sepanjang sejarah.

F-22 Raptor

Pesawat dengan sebutan "Siluman" ini memiliki kemampuan menghindari deteksi, baik itu visual, audio, sensor, dan gelombang radar. Selain disebut "Siluman", pesawat ini juga mendapat sebutan "pesawat senyap". F-22 difasilitasi dengan meriam M61A2 Vulcan yang dipasang sebagai persenjataan. Pesawat ini juga memiliki memiliki tiga senjata internal yang mampu membawa beberapa rudal sekaligus. Pesawat ini mampu melaju dengan kecepatan maksimum 2.575 kilometer per jam dan dengan laju jelajah lebih dari 1.825 kilometer.

Sea Harrier

Sea Harrier adalah sebuah pesawat tempur, penyerang dan pengawasan verticak Take-Off and Landing /STOVL yang dioperasikan oleh Kerajaan Inggris (Royal Navy). Pesawat ini mulai beroperasi pada April 1980 bersama Angkatan Laut Kerajaan yang dikenal sebagai Sea Harrier FRS1. Versi terakhir adalah Sea Harrier FA2. Sea Harrier lahir sebagai pengembangan dari pesawat jet tempur Hawker Siddeley Harrier. Jet tempur legendaris tersebut tetap bertugas dalam Angkatan Laut Inggris hingga pada akhirnya pada 2006 jet tempur ini dipensiunkan. Perang Malvinas dan perang Balkan menjadi saksi kehebatan Sea Harrier.

B-2 Spirit

Pada dasarnya B-2 Spirit adalah pesawat bomber dibekali berbagai macam fitur yang memungkinkannya melakukan stealth alias terbang diam-diam. Kemampuan stealth pada B-2 Spirit ini adalah salah satu yang terbaik. Saat ini, masih belum ada satu radar pun yang bisa menguak keberadaannya ketika terbang di udara. Secara umum pesawat ini mampu mengangkut sekitar 18 ribu kilogram bom. Kemampuan jelajah pesawat ini adalah 12 ribu kilometer. Pesawat satu ini bisa bisa dikatakan sebagai hasil karya AS terbaik sepanjang masa.

P-51D Mustang

P-51 Mustang adalah sebuah pesawat petarung jarak jauh buatan pengintai (reconnaissance aircraft) AS. Pesawat ini menjadi salah satu pesawat tempur terbaik pada Perang Dunia II. Mustang menjadi satu-satunya pesawat buru sergap yang mampu mencapai Berlin Jerman, baik untuk melangsungkan serangan mandiri maupun untuk mengawal pesawat pengebom yang akan menjatuhkan bom di Berlin. Mustang diproduksi ribuan dan digunakan oleh banyak angkatan udara, termasuk Indonesia yang menerimanya sebagai hibah dari Belanda.

A6M Zero

Mitsubishi A6M Zero adalah pesawat tempur jarak jauh yang dioperasikan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang dari 1940 hingga 1945. Sekutu menyebutnya "Zero" sejak Jepang mulai memakai pesawat ini pada 1940. Pesawat ini memiliki kapasitas awak 1 orang dengan panjang 9,06 meter dan rentang sayapnya 12 meter. Tingginya adalah 3,05 meter dan bermesin radial Nakajima Sakae 12, 709 kW. Untuk tenaga maksimumnya, pesawat ini memiliki kecepatan 660 kilometer per jam dengan jangkauan 3,105 kilometer.

Royal Aircraft Factory S.E.5a

Royal Aircraft Factory S.E.5 adalah pesawat tempur biplane Inggris pada Perang Dunia Pertama. Ini dikembangkan di Pabrik Pesawat Royal oleh tim yang terdiri dari Henry Folland, John Kenworthy dan Mayor Frank Goodden. Dalam sebagian besar hal, S.E.5 memiliki kinerja yang unggul terhadap saingannya Sopwith Camel, meskipun kurang responsif terhadap kontrol. SE5 berperan dalam mendapatkan kembali keunggulan udara sekutu pada pertengahan 1917. Memiliki mesin Hispano-Suiza 200-hp, S.E.5a menjadi versi standar pesawat dengan 5.265 yang diproduksi.

Albatros III D

Albatros III D adalah pesawat tempur biplane digunakan oleh Angkatan Udara Jerman (Luftstreitkräfte) dan Austria-Hungaria (Luftfahrtruppen) pada Perang Dunia I. Albatros III D diterbangkan oleh banyak Pilot ace Jerman, termasuk Manfred von Richthofen (sebelum dijuluki Red Baron), Ernst Udet, Erich Löwenhardt, Kurt Wolff, dan Karl Emil Schäfer. Pesawat Jerman ini memiliki mesin berpendingin air 170 hp Mercedes D.III inline, dan dipersenjatai dengan senapan mesin 7,92 mm LMG 08/15. Keberhasilan terbesarnya pada tahun 1917 selama "April Berdarah" - bulan di mana Jerman menembak jatuh 245 pesawat Inggris di atas langit Prancis utara.

B-29 Superfortress

Berat pengintai (reconnaissance aircraft) sayap rendah (low wing) dengan 4 mesin yang digunakan angkatan perang AS dalam Perang Dunia II. Pesawat ini merupakan pesawat pengebom paling canggih pada masanya. B-29 mampu terbang di ketinggian hingga lebih dari 31,850 ft dengan kecepatan hingga 350mph, di luar jangkauan dari pesawat Jepang dan senjata Anti-Aircraft.

Spitfire

Supermarine Spitfire adalah salah satu jenis pesawat tempur pemburu pengintai yang dimiliki Angkatan Udara Inggris pada Perang Dunia II. Pesawat jenis ini terkenal setelah berhasil mengimbangi dan bahkan mengalahkan pesawat-pesawat milik Jerman yang saat itu diakui lebih maju teknologinya. Dirancang oleh R. J. Mitchell di Supermarine Aviation Works, Spitfire pertama kali terbang pada 1936 di dekat fasilitas produksinya di Southampton, Inggris.

F-86 Sabre

North American Aviation F-86 Sabre (kadang kala dipanggil Sabrejet) adalah pesawat tempur pengintai kecepatan transonik. F-86 Sabre adalah pesawat legendaris terkenal sejak Perang Korea ((1950-1953) dan mendapat sebutan MiG-Killer karena berhasil merontokkan 792 pesawat MiG 15 Uni Soviet dalam 900 kali pertempuran udara dan “hanya” kehilangan 78 unit. Sabre bisa mencapai kecepatan 1.100 kilometer per jam, kemudian bisa berguling, berbelok, dan menukik dengan kecepatan tinggi.

Deretan Pilot Tempur Legendaris

Ignatius Dewanto (Indonesia)

Ignatius Dewanto merupakan pilot tempur jempolan yang pernah dimiliki oleh AURI (TNI AU). Namanya menjadi tersohor saat dirinya ikut menumpas pemberontakan Permesta di Ambon pada 1958. Saat itu ia melihat kota Ambon mengepul terbakar karena di bombardir oleh sebuah pesawat B-26 milik AUREV (AU Permesta). Dengan pesawat tempur P-51 Mustangnya, Ign.Dewanto langsung menembak B-26.

Freiherr von Richthofen 'Red Baron' (Jerman)

Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen 'Red Baron' ialah penerbang tempur Jerman saat Perang Dunia 1 berlangsung tahun 1914-1918. Menerbangkan pesawat triplane Fokker Dr.I 425/17 nya yang dicat merah membuat dirinya dijuluki Red Baron.Musuhnya akan selalu ketakutan jika bertemu dirinya saat duel udara. Total Red Baron menembak jatuh sekitar 80 pesawat dalam ajang Perang Dunia.

Ivan Kozhedub (Uni Soviet)

Ivan Kozhedub adalah pilot yang mampu menjatuhkan 64 pesawat; pilot tempur Sekutu yang paling sukses pada Perang Dunia II. Namun begitu, pertempuran udara pertama Kozhedub adalah juga yang terakhir. Jet tempur La-5 yang ia bawa mengalami kerusakan berat setelah pertempuran udara dengan Messerschmitt Bf-109 milik Jerman. Selain itu, saat mengarah balik ke markas, friendly fire dari senjata antipesawat Soviet juga hampir sepenuhnya merusak pesawatnya, namun Kozhedub mampu mendarat dengan selamat. Ia berpartisipasi dalam 120 pertempuran udara, namun jarang mengambil risiko yang tidak perlu. Sebagai penembak yang akurat, ia lebih memilih menarget pesawat musuh dari jarak 200-300 meter.

Jalil Zandi (Iran)

Kemampuan menerbangkan jet tempur F-14 Tomcat membuatnya menjadi pilot andalan angkatan udara Iran. Prestasi tempurnya terjadi saat perang Iran-Irak pada 22 September 1980 sampai 20 Agustus 1988. Saat itu Jalil Zandi berhasil menjatuhkan 11 jet tempur milik Irak.

Augusto Bedacarratz (Argentina)

Saat perang Falkland atau Malvinas berlangsung pada tahun 1982, Inggris dibuat ketar-ketir oleh seorang pilot dari Armada Argentina bernama Captain Augusto Bedacarratz. Bagaimana tidak, Augusto Bedacarratz ialah pilot 'gila' yang berani menyerang konvoi armada Inggris dengan jet tempurnya. Dengan kenekatannya itu captain Augusto Bedacarratz berhasil menengelamkan satu buah kapal destroyer Inggris, HMS Sheffield.

Angkatan Udara paling Ditakuti

The United States Air Force (AS)

Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) adalah angkatan udara yang didirikan pada 18 September 1947. Angkatan udara AS memiliki 332.854 personel aktif, 185.522 warga sipil dan 71.400 staf cadangan dan 106.700 personel udara.

Russian Air Force (Rusia)

Angkatan udara Rusia terbentuk pada 1992. Sejak kepemimpinan Vladimir Putin, angkatan udara Rusia menjelma menjadi angkatan udara terkuat kedua di dunia. Memiliki hampir 148.000 personel, angkatan udara Rusia mengoperasikan 10.000 pesawat, 869 di antaranya adalah pesawat pengebom strategis.

People Liberation Army Air Force (China)

Angkatan udara China dikenal juga sebagai angkatan udara Tentara Pembebasan Rakyat. Resmi dibentuk pada 11 November 1949, China memiliki angkatan udara terbesar di Asia. Memiliki 398.000 personel aktif, angkatan udara China antara lain memiliki 1.222 pesawat tempur, 360 pesawat angkut, 192 striker, 120 bomber, 644 pesawat terbang pelatih dan 137 helikopter.

ARMEE DE I’ AIR French Air Force (Prancis)

Angkatan udara Prancis didirikan pada 1909. Di dunia dirgantara, Prancis dikenal sebagai memiliki serangkaian jet tempur tersukses dalam sejarah, salah satunya jenis Mirage. Mereka mengembangkan industri pesawat terbang domestik di era WW-II. Mereka memiliki 47.538 personel dan 658 pesawat yang terdiri 215 pesawat tempur, 14 pesawat pertahanan udara, 6 AWACS, 6 Drones 158 pesawat latih dan 88 helikopter.