CHICAGO - Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange turun tajam lebih dari 1% pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), karena permintaan terhadap aset-aset safe haven berkurang menyusul perkembangan positif dalam perdagangan global.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus jatuh USD24,4 atau 1,73% menjadi menetap di USD1.389,30 per ounce. Demikian dikutip Antaranews, Jakarta, Selasa (2/7/2019).

 Baca Juga: Harga Emas Antam Turun Rp6.000

Ketika China dan Amerika Serikat (AS) sepakat pada Sabtu (29/6/2019) untuk memulai kembali konsultasi ekonomi dan perdagangan, dua negara ekonomi terbesar di dunia itu akhirnya kembali ke jalur yang benar untuk menyelesaikan masalah perdagangan mereka.

Pihak AS juga mengatakan tidak akan menambah tarif baru pada ekspor China. Semua perkembangan itu menyebabkan memudarnya permintaan terhadap emas sebagai salah satu aset safe haven, kata analis.

Sementara itu, indeks dolar AS, ukuran greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, naik 0,7% menjadi 96,80 tak lama sebelum penyelesaian perdagangan emas.

 Baca Juga: Pembelian Emas Tak Lagi Menarik Usai Dolar AS Menguat

Emas dan dolar AS biasanya bergerak berlawanan arah. Ketika dolar AS naik, itu akan menekan emas yang dihargai dalam dolar AS, sehingga membuat emas batangan lebih mahal bagi investor yang memegang mata uang lain.

Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September turun 14,8 sen atau 0,96% menjadi ditutup pada USD15,193 per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober turun USD3,90 atau 0,46% menjadi berakhir pada USD837,20 per ounce.

(dni)