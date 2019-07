JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan dirinya berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik selama ia menjabat sebagai menteri selama empat setengah tahun terakhir.

Dalam acara bedah buku "Transformasi Budaya Maritim Berbasis Inovasi Teknologi" di Jakarta, Rabu (3/7/2019), ia meyakini jabatan yang diembannya itu punya maksud dan tujuan tersendiri.

Baca juga: KKP dan FAO Luncurkan UPI Pindang Higenis di Lombok Utara

"Saya jadi menteri for purpose. Makanya saya bilang, 5 tahun, 4,5 tahun, sekarang tinggal 85 hari kalau tidak ada reshuffle," kata Susi Pudjiastuti melansir laman antaranews.

Ia melanjutkan, dirinya selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Bahkan Susi Pudjiastuti menyebut semakin sedikit waktunya menjabat, maka akan semakin kencang pula ia akan berusaha.

Baca juga: Menteri Susi Ingatkan Bahaya Sampah Plastik

"Jadi apa saja bisa saya kerjakan to achieve the best i can, saya akan lakukan. Makin mepet, makin kencang saya," ujarnya.

Pada akhirnya, menurut Susi, ia bisa memberikan tiga hal kepada Indonesia, yakni kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan (sustainability) dan kemakmuran (properity).

Baca juga: Awak Kapal Pencuri Ikan Berbendera Malaysia Bungkam Seribu Bahasa

"Prosperity ini sebenarnya hasil dari dua (kedaulatan dan keberlanjutan) itu kalau dikerjakan dengan baik," kata Susi Pudjiastuti.

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Joko Widodo - Ma'ruf Amin segera menyusun anggota kabinet periode 2019-2024, setelah bertemu dengan tim hukum, Tim Kampanye Nasional (TKN), dan pimpinan partai politik (parpol) pendukung. Baca juga: Geram Disebut Impor Ikan Asin, Menteri Susi: Itu Tahun Berapa? Pasangan Jokowi-Ma'ruf akan dilantik pada Oktober mendatang bersamaan dengan pengumuman kabinet baru.