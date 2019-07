JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih bergerak melemah pada pembukaan perdagangan pagi ini. Rupiah berada di level Rp14.100-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Jumat(5/7/2019) pukul 09.15 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 15,5 poin atau 0,11% ke level Rp14.150 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.142 per USD – Rp14.150 per USD.

Sementara, YahooFinance mencatat mata uang Garuda melemah 10 poin atau 0,07% ke level Rp14.145 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.135 per USD – Rp14.231 per USD pada hari ini.

Pelemahan Rupiah ini mengikuti gerak IHSG. Tercatat, IHSG bergerak menguat terbatas pada perdagangan jelang akhir pekan. Tercatat, IHSG pagi ini dibuka melemah, namun langsung menguat naik 2,3 poin atau 0,03% ke 6.378,34

Pada pembukaan perdagangan hari ini, ada 115 saham menguat, 23 saham melemah, dan 112 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp208,7 miliar dari 585 juta lembar saham diperdagangkan.

(dni)