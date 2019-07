JAKARTA - Nilai tukar Rupiah balik menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada awal perdagangan hari ini. Meskin menguat, Rupiah masih berada di level Rp13.900-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Kamis (18/7/2019) pukul 08.54 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 2,5 poin atau 0,02% ke level Rp13.980 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp13.979 per USD – Rp13.981 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat mata uang Garuda ke level Rp13.975 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.960 per USD – Rp13.979 per USD pada hari ini.

Sebagai informasi, kurs dolar Amerika Serikat (AS) melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), karena para pelaku pasar mencerna laporan beige book terbaru Federal Reserve (Fed).

Beige book menemukan bahwa kegiatan ekonomi berkembang dengan kecepatan sedang dari pertengahan Mei hingga awal Juli.

Beige book adalah laporan reguler bank sentral AS tentang kondisi ekonomi terkini di 12 Distrik Federal Reserve, berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk laporan penelitian dan wawancara dengan kontak bisnis.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,18% menjadi 97,2283 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1222 dari USD1,1205 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2436 dari USD1,2406 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7015 dari USD0,7013.

