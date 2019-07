JAKARTA - Pemerintah menawarkan peluang investasi pada acara Association of South East Asia Nations dan Republic of Korea (ASEAN-ROK). Investasi yang dimaksud pada bidang transportasi.

ASEAN-ROK merupakan pertemuan yang mengambil tema “Strategy to Enhance Transport Connectivity for Mutual Growth of ASEAN and the ROK” dihadiri oleh Delegasi dari seluruh Negara ASEAN dan Republik Korea sebagai Mitra Kerja Sama.

"Kami menawarkan investasi pada Sektor Perhubungan Udara adalah Bandara Udara Komodo, Bandara Udara Singkawang dan Bandara Udara Juwata-Tarakan,” kata Staf Ahli Menteri Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Kementerian Perhubungan Cris Kuntadi.

Pada sektor perhubungan laut ditawarkan Pelabuhan Baubau di Sulawesi Tenggara dan Pelabuhan Anggrek di Gorontalo. Pada Sektor Kereta Api ditawarkan adalah LRT Cibubur – Bogor, Lahat – Tarahan Kereta api dan Short-cut Cibubur-Tanjung Rasa.

"Pada kegiatan yang akan berlangsung selama 3 hari ini, pada hari kedua akan diadakan Business Meeting antara Investor dengan Pemerintah, di mana diharapkan pada forum tersebut dapat terjalin kerja sama dalam bidang transportasi," ujarnya.

(fbn)