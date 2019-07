JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih dalam tren penguatan. Sore ini Rupiah menguat ke level Rp13.900-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Kamis (25/7/2019) pukul 17.19 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 20 poin atau 0,14% ke Rp13.977 per USD. Rupiah sudah bergerak di kisaran Rp13.975-Rp13.991 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah menguat 15 poin atau 0,10% ke Rp13.975 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.970 per USD-Rp14.122 per USD.

Sebelumnya, dolar AS sedikit berubah terhadap sekeranjang mata uang lainnya setelah tiga hari berturut-turut menguat, diperdagangkan dalam kisaran sempit menjelang pertemuan kebijakan moneter ECB pada Kamis dan Federal Reserve minggu depan.

Data AS secara keseluruhan lebih lemah dari yang diperkirakan, dengan aktivitas manufaktur melambat mendekati terendah 10 tahun pada awal Juli. Penjualan rumah baru AS rebound pada Juni, tetapi penjualan untuk tiga bulan sebelumnya direvisi lebih rendah.

(dni)