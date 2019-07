JAKARTA – Ramaikan produk baru di pasar modal dan juga memacu pertumbuhan transaksi saham, PT Bursa Efek Indonesia akan meluncurkan dua indeks baru pada bulan depan.

“Dua indeks baru bakal kami luncurkan saat Capital Market Summit & Expo. Dimana dua indeks baru yang akan diterbitkan, yaitu IDX Value 30 dan IDX Growth 30,” kata Direktur Pengembangan BEI, Hasan Fawzi di Jakarta.

Dirinya menjelaskan, indeks IDX Value 30 akan mengambil konstituennya dari 30 saham yang terpilih dalam indeks IDX80. Bursa akan memilih 30 saham yang memiliki perhitungan factor value, yaitu price to earnings ratio (PER) dan price to book value (PBV) yang rendah atau saham-saham yang masih dipandang cukup murah.

Sementara itu, untuk konstituen indeks IDX Growth 30, akan dipilih 30 saham yang PER dan PBV yang sudah tinggi di antara saham-saham di indeks IDX80. Saat ini, kata Hasan, BEI tengah melakukan proses back-testing untuk melihat kinerja ke belakang dari dua indeks baru tersebut.

Diharapkan, keduanya akan diminati oleh para manajer investasi untuk dijadikan underlying maupun benchmark pengelolaan dana-dana secara pasif.“Mudah-mudahan setelah peluncurannya, akan ada MI yang menggunakan kedua indeks ini untuk underlying portofolio dana nasabah,” imbuh Hasan.

Asal tahu saja, penerbitan indeks di bursa akan membantu pengembangan produk investasi pasar modal. Utamanya adalah penggunaannya sebagai acuan bagi reksa dana indeks atau reksa dana yang ditransaksikan di bursa (exchange traded fund, ETF).(Neraca)

