NEW YORK - Kurs dolar Amerika Serikat (AS) kehilangan kekuatannya terhadap sekeranjang mata uang utama saingannya pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), setelah data menunjukkan bahwa pertumbuhan lapangan kerja di ekonomi terbesar dunia itu melambat pada Juli.

Biro Statistik Tenaga Kerja AS melaporkan pengusaha-pengusaha Amerika Serikat menambahkan 164.000 pekerjaan pada Juli dan tingkat pengangguran tetap di 3,7%.

Peningkatan lapangan pekerjaan terutama terjadi dalam bidang layanan profesional dan teknis, perawatan kesehatan, bantuan sosial, dan kegiatan keuangan, kata biro.

Total penggajian atau payroll pekerjaan non pertanian pada Juli turun dari angka direvisi pada Juni sebanyak 193.000 pekerjaan, dan sedikit lebih rendah dari perkiraan Dow Jones 165.000 pekerjaan.

"Lemah seperti yang diperkirakan adalah cara terbaik untuk menggambarkan laporan pekerjaan hari ini," kata Kepala Ekonom di FTN Financial, Chris Low, dalam sebuah catatan menambahkan bahwa tren perlambatan "mengkhawatirkan."

"Mengingat pelambatan dalam perekrutan dan produksi sejak April, pertanyaan besar tentang keputusan untuk memangkas suku bunga bukanlah apakah itu dibenarkan tetapi apakah itu akan berhasil," katanya.

Federal Reserve (Fed) AS menurunkan target untuk suku bunga dana federal sebesar 25 basis poin ke kisaran 2,00% hingga 2,25%, di tengah meningkatnya kekhawatiran atas ketegangan perdagangan, ekonomi global yang melambat dan tekanan inflasi yang diredam.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,32% menjadi 98,0778 pada akhir perdagangan. Demikian dikutip Antaranews.

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,1111 dolar AS dari 1,1081 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi 1,2157 dolar AS dari 1,2146 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,6795 dolar AS dari 0,6804 dolar AS.

Dolar AS dibeli 106,56 yen Jepang, lebih rendah dari 107,35 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9824 franc Swiss dari 0,9901 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3211 dolar Kanada dari 1,3234 dolar Kanada.