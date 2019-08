JAKARTA - Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) Juli 2019 mengalami kenaikan. Tercatat, ICP Juli 2019 naik sebesar USD0,32 per barel menjadi USD61,32 per barel atau lebih tinggi dari Juni 2019 sebesar USD61,00 per barel.

Tim Harga Minyak Mentah Indonesia menilai, ketegangan geopolitik di Timur Tengah juga di tengarahi menjadi salah satu penyebab kenaikan ICP Juli 2019.

Faktor lainnya adalah, penambahan kuota impor dari Pemerintah China kepada beberapa kilang di China dengan total 56,85 juta mt sehingga meningkatkan permintaan minyak mentah di China, serta peningkatan crude oil throughput di China sebesar 1,2% menjadi 6,6 juta barel per hari dan di Taiwan sebesar 1% menjadi 970 ribu barel per hari dibandingkan dengan awal bulan Juli 2019.

Kementerian ESDM juga mencatat, kenaikan ICP dipengaruhi juga stok crude oil AS pada bulan Juli 2019 turun sebesar 32 juta barel menjadi sebesar 436,5 juta barel dibandingkan stok di bulan Juni 2019.

