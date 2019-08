JAKARTA - PT MRT Jakarta menyediakan fasilitas parkir bagi para penumpangnya di kawasan bisnis terpadu South Quarter, Jakarta Selatan. Fasilitas parkir ini untuk mengakomodir para penumpang MRT Jakarta baik yang ingin menuju Stasiun MRT Lebak Bulus maupun Fatmawati.

Dalam penyediaan fasilitas parkir ini, MRT Jakarta menggandeng PT Transjakarta dan juga PT Intiland Development Tbk. Penyediaan fasilitas parkir ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama antar tiga perusahaan tersebut.

Baca Juga: MRT Disarankan Bangun Pembangkit Listrik Sendiri, Dirut: Mahal

Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar mengatakan, dengan adanya tempar parkir baru ini ada dua lahan parkir yang tersedia sepanjang Lebak Bulus hingga Fatmawati. Kedua lahan parkir itu yakni Satu di area Lebak Bulus dan di South Quarter ini.

“Kami berharap dengan tersedianya fasilitas park and ride ini, makin banyak masyarakat yang beralih dari pengguna kendaraan pribadi menjadi pengguna transportasi publik, seperti MRT dan Transjakarta,” ujarnya di Jakarta, Kamis (15/8/2019).

William menambahkan, dengan adanya parkir ride dan fasilitas trans jakarta juga diharapkan lebih banyak lagi masyarakat yang menggunakan transportasi publik sebagai moda transportasi sehari-hari.

Baca Juga: Menhub Minta MRT dan KRL Punya Pembangkit Listrik Sendiri

Sebab menurut William, penyediaan fasilitas Park and Ride memudahkan masyarakat mencari area parkir terdekat dengan stasiun-stasiun MRT Jakarta.

Ketersediaan Park and Ride South Quarter memberikan manfaat bagi masyarakat dan para pekerja kantor di sekitar area Lebak Bulus yang ingin menggunakan fasilitas MRT Jakarta dari Stasiun Lebak Bulus Grab dan Stasiun Fatmawati, Jakarta Selatan.

“Kita telah berkontribusi pada banyak hal, misalnya menurunkan tingkat polusi udara, pengurangan kepadatan lalu lintas, hingga menurunkan emisi kendaraan. Kualitas hidup masyarakat akan menjadi lebih baik,” katanya.

Sementara itu. Direktur Pengembangan Bisnis Intiland Permadi Indra Yoga menyambut baik kerja sama ini. Kolaborasi ini menjadi bagian dari sejumlah kerja sama mutual dengan pihak MRT Jakarta, sekaligus wujud komitmen bagi kedua belah pihak untuk mendorong kesadaran

Menurut Yoga, adanya park and ride ini memudahkan publik untuk menggunakan transportasi umum. Kenyamanan dan keamanan menjadi faktor penting bagi masyarakat untuk mau berpindah dan menggunakan transportasi publik, termasuk dalam mencari fasilitas parkir kendaraan.

“Penyediaan fasilitas ini juga menjadi komitmen kami untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang setiap harinya beraktivitas menggunakan moda transportasi umum. Ini juga bentuk dukungan dan social movement untuk secara bertahap mengurangi tingkat polusi di Jakarta,” katanya.

“Adanya fasilitas parkir yang layak sangat berguna bagi masyarakat untuk pindah dari kendaraan pribadi ke moda transportasi publik, khususnya naik MRT Jakarta. Ini dapat menjadi gaya hidup masyarakat urban yang baru, lebih aman, lebih cepat, dan lebih efisien dalam beraktivitas setiap harinya kota Jakarta,” katanya.

Asal tahu saja, fasilitas Park and Ride ini berlokasi di kawasan perkantoran terpadu South Quarter, Jakarta Selatan. Lokasi kawasan ini sangat strategis karena berada di koridor utama TB Simatupang dan berada di antara Stasium MRT Fatmawati dan Stasiun MRT Lebak Bulus Grab.

Lokasi Park and Ride ini mudah dijangkau hanya berjarak sekitar 700 meter dari dari Stasiun MRT Fatmawati dan sekitar satu kilometer dari Stasiun Lebak Bulus Grab.

Perseroan mengalokasikan lahan untuk area Park and Ride seluas 3.500 meter persegi. Area parkir yang mampu menampung sebanyak 75 mobil dan sekitar 30 unit sepeda motor yang dikelola secara profesional dengan perusahaan pengelola parkir terkemuka nasional.

Selain dilengkapi fasilitas parkir yang baik dan nyaman, juga tersedia layanan bis TransJakarta yang akan mengantar para penumpang dari halte Park and Ride menuju stasiun MRT terdekat. Ketersediaan layanan bisa ini tentu akan memudahkan dan meningkatkan kenyamanan masyarakat yang memarkir kendaraan di area Park and Ride South Quarter.

Keunggulan lain dari Park and Ride South Quarter adalah penerapan tarif parkir khusus. Berbeda dengan tarif parkir yang berlaku reguler, tarif parkir di Park and Ride jauh lebih murah, yakni hanya senilai Rp5.000 per hari untuk mobil dan Rp2.000 per hari untuk sepeda motor.

“Tarif khusus ini hanya berlaku bagi para penumpang MRT Jakarta pada hari tersebut,” kata Yoga.