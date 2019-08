JAKARTA - PT Waskita Karya menyebut ada dua perusahaan yang berminat untuk mencaplok beberapa ruas tol yang akan dijual. Kedua perusahaan tersebut ada yang dari luar negeri maupun dalam negeri.

Asal tahu saja perusahaan dalam negeri sendiri disebut memiliki campuran dari dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan investor luar negeri sebelumnya pernah disebutkan merupakan perusahaan asal Hong Kong

Khusus perusahaan asa Hong Kong ini berminat pada dua ruas tol yang akan dijual. Kedua ruas tol tersebut yakni Tol Solo - Ngawi dan Ngawi - Kertosono.

Direktur Keuangan Waskita Karya Haris Gunawan mengatakan,memang hingga saat ini hanya dua perusahaan yang dengan serius berminat untuk mencaplok jalan tol yang akan dijual. Sementara sisanya masih tarik ulur dan belum ada penawaran resmi.

“Kemudian yang sekarang terjadi ada 2 investor sudah lebih serius atau lebih advance dari yang tahun lalu,” ujarnya saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (20/8/2019)

Meskipun begitu lanjut Haris, pihakny belum bisa menyebutkan kepada publik mengenai identitas peminat tersebut. Karena menurutnya, jika disebutkan saat ini maka pihaknya melanggar kode etik dan bisa berpotensi transaksi gagal terjadi.

Apalagi kedua perusahaan ini juga merupakan perusahaan tercatat di pasar modal baik itu di dalam maupun kuar negeri. Tentunya ada mekanisme yang perlu dijalankan.

“Saya sorry to say enggak bisa sebutin dulu karena kita perusahaan Tbk yang membeli nanti khawatir berita ini sehingga belum bisa sampaikan,” jelasnya

Sebagai informasi, Waskita Karya Tbk akan menjual sembilan ruas tolnya. Bahkan perseroan sudah mendapatkan izin dari para pemegang saham untuk menjual sembilan ruas tolnya. Kesembilan ruas tol tersebut yakni, Kanci - Pejagan, lalu Pejagan - Pemalang, dan yang ketiga Pasuruan Probolinggo (Paspro). Kemudian yang keempat adalah Semarang-Batang, kelima adalah Solo-Ngawi, keenam Ngawi-Kertosono. Kemudian yang ketujuh adalah Kayu Agung - Palembang - Betung , kedelapan Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi. Dan terakhir adalah Bekasi - Cawang - Kampung Melayu Dari sembilan rias tol tersebut, lima di antaranya ditargetkan bisa rampung pada tahun ini. Meskipun begitu, dirinya tidak menyebutkan lima ruas tol mana saja yang akan dijual.