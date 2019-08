JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sedikit menguat pada perdagangan pagi ini. Namun Rupiah masih berada di level Rp14.200-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rabu (21/8/2019) pukul 08.52 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 4,5 poin atau 0,03% ke Rp14.272 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.262-Rp14.275 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah menguat 4 poin atau 0,02% ke Rp14.250 per USD. Mata uang Garuda itu bergerak di kisaran Rp14.250 per USD-Rp14.270 per USD.

Kurs dolar Amerika Serikat (AS) melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya. Dolar AS turun 0,18% menjadi 98,17 pada perdagangan Selasa waktu setempat.

Pelemahan dolar mendongkrak harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange. Harga emas mengalami kenaikan karena indeks utama pasar saham turun dan dolar melemah.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember naik USD4,1 atau 0,27%, menjadi ditutup pada USD1.515,70 per ounce. Emas turun dua digit pada perdagangan Senin 19 Agustus, ketika indeks Dow Jones Industrial Average, S&P 500 dan Nasdaq naik tajam, bersama dengan sebagian besar indeks saham di seluruh dunia.

Dalam perdagangan sebelumnya, dolar sempat perkasa terhadap mata uang safe haven seperti yen Jepang dan franc Swiss. dolar AS naik 0,3% terhadap yen menjadi 106,66 yen, membantu mendorong indeks dolar AS 0,2% lebih tinggi pada menjadi 98,358.

