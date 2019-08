JAKARTA - Perusahaan makanan cepat saja asal Amerika Serikat, KFC akan memulai bisnis barunya dengan menguji coba menu makanan ayam tanpa 'daging' atau disebut ayam vegan.

KFC menjual produk tersebut dengan menggandeng Beyond Meat Inc (BYND.O). Namun karena masih uji coba, produk ini baru hanya dijual di restoran KFC di Atlanta, AS.

Menu ayam vegan ini terdiri dari chicken nuget dan sayap tanpa tulang dengan bahan dasar non daging yang terdiri dari kombinasi jamur dan kedelai.

Cara ini untuk menarik pembeli yang beralih ke makanan ayam vegan. Demikian seperti dikutip Reuters, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

KFC, yang dikenal karena ayam gorengnya, akan menjual makanan nugget vegan sebanyak 6 dan 12 potong dengan USD6,49 dan USD8,49 serta sayap tanpa tulang seharga USD6 dan USD12.

Kerjasama dengan KFC ini membuat saham Beyond Meat naik sekitar 4% sebelum bel pembukaan perdagangan di Wall Street. Saham telah naik lebih dari tiga kali lipat sejak go public di bulan Mei.

(dni)