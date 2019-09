NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street dibuka melemah pada perdagangan Selasa waktu setempat, karena penetapan tarif baru oleh Washington pada beberapa barang China. Hal ini dilakukan di tengah para pejabat dari kedua belah pihak berjuang untuk memutuskan soal perang tarif pada pertemuan bulan ini.

Melansir Reuters, Selasa (3/9/2019), tarif yang mulai berlaku membuat investor semakin pesimis terhadap berakhirnya perang dagang AS dengan China. Trump pada mulai mengenakan tarif 15% atas lebih dari USD125 miliar impor produk dari Tiongkok. Sementara China akan mulai mengenakan bea baru pada minyak mentah AS.

Adapun pergerakan indeks Dow Jones Industrial Average turun 205,02 poin atau 0,78%, pada pembukaan ke 26.198,26. S&P 500 dibuka lebih rendah sebesar 17,45 poin, atau 0,60%, pada 2.909,01. Nasdaq Composite turun 56,44 poin, atau 0,71%, menjadi 7.906,44 pada bel pembukaan.

Sementara itu, investor tengah berharap pada hasil survei bulanan Institute for Supply Management tentang aktivitas manufaktur. Hasilnya diharapkan memberi sedikit penjelasan tentang dampak perang dagang terhadap sektor industri AS.

Indeks Manajer Pembelian manufaktur (PMI) ISM diperkirakan akan turun ke 51.1 di Agustus, dari 51.2 di bulan sebelumnya. Meskipun aktivitas pabrik AS telah melambat dalam beberapa bulan terakhir, indeks ISM sejauh ini tetap di atas 50, mengindikasikan ekspansi di sektor ini.

Seiring dengan data manufaktur, investor juga akan terus mencermati laporan pekerjaan bulanan yang dijadwalkan pada hari Jumat untuk petunjuk tentang kesehatan ekonomi AS.

Pembuat chip, yang menarik sebagian besar pendapatan mereka dari China, juga jatuh, dengan Intel Corp, Advanced Micro Devices dan Micron Technology Inc turun antara 0,7% dan 1,6%. Saham pemimpin industri yang sensitif terhadap perdagangan Caterpillar Inc dan Boeing Co masing-masing turun sekitar 2% di perdagangan premarket, sementara saham Apple Inc turun 1%.