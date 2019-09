NEW YORK - Kurs dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap enam mata uang lainnya atau naik 0,1%. Terhadap euro, dolar AS bergerak stabil menanti hasil pertemuan Bank Sentral Eropa pada Kamis 12 September 2019.

Pasar memperkirakan Bank Sentral Eropa akan memangkas suku bunga lebih dalam ke wilayah negatif dan mungkin memulai kembali pembelian aset. Investor menimbang apakah stimulus moneter lebih lanjut akan efektif dalam melawan kelemahan ekonomi di zona euro, dan apakah ECB akan mengecewakan ekspektasi dovish yang dimasukkan ke pasar.

"Orang-orang menunggu hasil ECB. Ini menjadi sentimen besar minggu ini. Tapi, mengingat beberapa push-back yang kami lihat dengan mudah hasil yang mengecewakan," ujar kata Ahli Strategi Mata Uang Wells Fargo Erik Nelson, dikutip dari Reuters, Rabu (11/9/2019).

Dolar sedikit berubah terhadap mata uang tunggal euro USD1,1045. Ini telah diperdagangkan dalam kisaran ketat antara USD1,1014 dan USD1,1084 selama empat hari.

Euro mendapat dorongan sementara di mana Jerman mempertimbangkan penciptaan kebijakan yang memungkinkan Berlin untuk meningkatkan investasi publik di luar batasan aturan utang yang diabadikan secara konstitusional.

