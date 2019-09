JAKARTA - Tepat hari ini, 18 tahun yang lalu, serangan terhadap World Trade Center di New York terjadi. Diduga pelakunya adalah Al-Qaeda yang merupakan sekelompok teroris asal Pakistan. Motifnya adalah dengan menabrakkan pesawat ke menara kembar World Trade Center (WTC).

Setelah tragedi itu, sekitar 3.000 nyawa melayang. Saat kejadian yang mengerikan tersebut, asap memenuhi udara hingga kabut asap menyeruak bak cendawa. Akibatnya, warga New York tidak bisa lagi melihat Menara Kembar yang biasanya sangat mencolok di sana. Pasalnya, bangunan kembar itu telah menjadi ikon identik di New York. Amerika Serikat pun berduka.

Dikutip dari Business Insider, Rabu (11/9/2019), berikut foto-foto World Trade Center sebelum, saat, dan setelah penyerangan tragedi 9/11 untuk membantu Anda mengenang kembali.

Sebelum penyerangan

Saat penyerangan, 11 September 2001

Asap mengepul dari Menara Kembar setelah bangunan tersebut ditabrak oleh dua pesawat yang dibajak teroris.

11 September 2002

Pelayat berkumpul di Ground Zero untuk upacara peringatan World Trade Center. Selama dua setengah jam, para pejabat membacakan nama-nama korban dengan diiringi musik orkestra.

11 September 2003

Kota New York memperingati serangan 9/11 setiap tahun dengan menyorotkan 88 lampu sorot ke langit untuk menciptakan dua kolom cahaya yang mewakili Menara Kembar. Sebutannya hingga saat ini adalah Tribute in Light untuk menjadi peringatan tahunan.

11 September 2004

Sinar peringatan pada tahun 2004 yang bersinar di gelapnya langit New York.

11 September 2007

Teman-teman dan keluarga dari korban 9/11 melakukan upacara peletakan karangan bunga tahunan, di mana masyarakat juga turut menyampaikan ucapan dukanya.

11 September 2008

Sebuah kereta bawah tanah menuju Manhattan pada hari yang mendung, menandai tujuh tahun sejak 9/11.

11 September 2009

Di tengah hujan, keluarga, petugas pemadam kebakaran, dan petugas polisi tetap meletakkan bunga di Ground Zero saay upacara peringatan tahunan 9/11 berlangsung.

11 September 2010

Petugas pemadam kebakaran berkumpul di depan kolam di Ground Zero, dengan percobaan konstruksi menjulang di atasnya.

11 September 2011

Sejak 2011, para politisi tidak diizinkan untuk membaca nama atau menyampaikan komentar pada upacara peringatan 9/11 untuk menjaga sifat apolitis upacara tersebut.

11 September 2012

Seorang warga New York berjalan di sepanjang tepi perairan Brooklyn dengan latar belakang kaki langit Manhattan.

11 September 2013

Warga Hoboken, New Jersey, menghadiri peringatan antaragama saat Tribute in Light berlangsung sembari menerangi langit Manhattan. The Freedom Tower, yang terlihat di kejauhan, belum diresmikan kala itu.

11 September 2014

Ketika warga New York berkumpul untuk upacara peringatan, mantan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama menyampaikan pidato di Pentagon, Washington, DC. "Mulai besok, akan ada anak yang lahir setelah 9/11," kata Obama. "Sementara anak-anak muda Amerika ini tidak tahu kengerian pada hari itu, kehidupan mereka telah tercipta sejak hari itu."

11 September 2015

Tribute in Light menampilkan cahaya yang akrab di atas cakrawala New York pada malam 11 September 2015.

11 September 2016

Tribute in Light bersinar pada ulang tahun ke 15 peristiwa 9/11 yang menyaksikan langit cerah.

11 September 2017

Presiden Donald Trump menyampaikan sambutan di upacara peringatan Pentagon 9/11 2 tahun lalu. "Kami berkumpul di sini hari ini untuk mengingat pagi saat kejadian itu," ucapnya. “Pada hari itu, tidak hanya dunia berubah, tetapi kita semua berubah. Mata kami terbuka ke ke dalaman kejahatan yang kita hadapi. Tetapi di saat kegelapan itu, kami juga datang bersama dengan tujuan baru. Perbedaan kami tidak pernah tampak sekecil ini, ikatan bersama kami tidak pernah terasa begitu kuat," tandas Trump.