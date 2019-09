CHICAGO - Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange naik dalam dua berturut-turut pada perdagangan Kamis waktu setempat. Hal tersebut karena dolar AS bergerak melemah merespons keputusan Bank Sentral Eropa.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember naik USD4,2 atau 0,28% menjadi ditutup pada USD1,507,4 per ounce. Demikian dikutip dari Xinhua, Jumat (13/9/2019).

Indeks dolar AS, yang mengukur dolar terhadap enam mata uang lainnya turun 0,38%. Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan dolar AS, berarti jika dolar menguat, emas berjangka akan jatuh. Pasalnya, emas dihargai dalam dolar AS, menjadi mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lain.

Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember naik 0,7% atau 0,04% menjadi ditutup pada USD18,177 per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober naik USD12,4 atau 1,32% menjadi menetap pada USD952,6 per ounce.

