HANGZHOU - Robot, robot dan robot. Itu lah yang akan kita temui jika menginap di salah satu hotel di Hangzhou, China. Berbeda pada umumnya, hotel ini tidak terlalu banyak memperjakan tenaga manusia.

Ini sudah menjadi bukti bahwa robot bisa menggantikan peran manusia dalam dunia kerja.

Tak hanya robot, hotel ini juga dilengkapi teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Lalu apa rasanya menginap dan dilayani robot?

Okezone berkesempatan mengunjungi hotel yang bernama FlyZoo Hotel yang terletak di kompleks Alimall, tepat di sebelah kantor pusat Alibaba Hangzhou (Alibaba Campus) di wilayah Xixi, Hangzhou, China.

Memasuki lobi hotel, kita tidak disambut oleh ucapan selamat datang dan tidak ada resepsionis, melainkan sebuah layar LED besar bertuliskan Welcome to FlyZoo Hotel.

Saat check in, lagi-lagi bukan manusia yang melayani tamu, melainkan sebuah mesin untuk melakukan self check in. Check in juga bisa dilakukan melalui aplikasi sebelum tamu menginap.

Tentunya pembayaran di hotel ini menggunakan aplikasi pembayaran QR Code. Setelah sudah check in dan melakukan pembayaran, maka tamu akan menuju kamar.

"Ada fitur pengenalan wajah, sehingga para tamu dapat membuka kunci pintu kamar dengan nyaman dan praktis," kata Director, Corporate Affairs Alibaba Group Dian Safitri di Hangzhou, China, Jumat (13/9/2019).

Dengan sistem pengenalan wajah di hotel, para tamu juga dapat memindai wajah mereka sebagai bukti identitas untuk mengaktifkan elevator, mengakses gym, ataupun bersantap di restoran.

Para tamu juga dapat memilih untuk tidak menggunakan sistem pengenalan wajah dan mengakses kamar mereka dan fasilitas hotel dengan cara manual.

Hotel ini terdiri dari 9 lantai. Okezone pun menaiki lift ke lantai 8 dan memasuki sebuah kamar. Tampak tidak ada yang berbeda dibandingkan kamar hotel pada umumnya yang terdiri dari dari toilet, wastafel, kasur, televisi hingga sofa.

Namun ada hal yang unik dan menarik di semua kamar, yakni ada sistem speaker pintar, Tmall Genie. Sayangnya, speaker ini hanya berbahasa China, sehingga untuk turis asing yang belum bisa berbahasa mandarin akan kesulitan jika menggunakan sistem speaker pintar ini. "Jadi kita bisa ngomong, misalkan atur suhu kamar, nyalakan lampu, gorden, dan menyalakan TV, itu langsung berfungsi, sehingga TV bisa menyala tanpa menggunakan remote, gorden bisa kebuka sendiri dengan perintah suara," katanya. Tmall Genie siap melayani tamu yang meminta air dan fasilitas lainnya melalui perintah suara 24 jam sehari. Lalu bagaimana yang tidak bisa bahasa Mandarin? Tenang saja, hotel ini juga menyiapkan remote manual, sehingga tamu bisa menyalakan TV layaknya hotel pada umumnya. Ada lagi yang menarik dari pelayanan hotel ini, yakni sebuah robot setinggi kurang lebih 1 meter yang berfungsi untuk mengirim makanan dan barang-barang lainnya. Robot ini juga digunakan di restoran hotel untuk membantu penyajian hidangan. Robot ini akan menuju kamar sesuai perintah untuk melayani tamu hotel. Tentunya tidak hanya robot, ada juga tenaga manusia dalam pengoperasian hotel ini, seperti cleaning service hingga yang bertugas di restoran. Selain itu, ada robot yang bertugas sebagai barista di bar dan robot pembuat es krim. Apakah Okezoners tertarik nginep di hotel yang dilayani oleh robot? Siapkan saja budget sekira 1.000 Yuan atau setara Rp2 juta per malam untuk menginap di hotel ini. Tentunya harga ini akan berubah jika memasuki musim liburan. Sekadar informasi, hotel ini merupakan milik Alibaba yang diluncurkan pada 18 Desember 2018, untuk mentransformasi industri hospitality dengan menggunakan teknologi canggih di ekosistem Alibaba. Hotel dengan 290 kamar ini menggunakan sistem pengenalan identitas konsumen dan berbagai layanan cerdas untuk memberikan pengalaman yang bebas ribet bagi para tamu.