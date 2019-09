JAKARTA - Quranic Park menjadi destinasi wisata Islami baru di Dubai. Wisata terbaru ini juga diharapkan dapat mengakomodir pangsa pasar wisata Islami yang akhir-akhir ini sedang naik daun.

Berlokasi di Al Khawaneej, Quranic Park dirancang untuk memberikan pemahaman budaya dan edukasi mengenai peninggalan Islam. Di saat bersamaan dapat menjadi tempat yang menyenangkan untuk anak-anak dan keluarga.

Baca juga: Kisah-Kisah Alquran Tersaji di Quranic Park Dubai

Quranic Park terbagi menjadi dua area, yaitu The Glass House dan The Cave of Miracles. Di dalam The Glass House dapat ditemukan 29 ragam tanaman dan pohon yang tertera dalam Alquran. Adapun pohon-pohon tersebut termasuk pohon zaitun dan pohon ara, tanaman henna dan lidah buaya, dan masih banyak lagi.

Sementara itu, The Cave of Miracles merealisikan berbagai keajaiban yang tertera dalam Alquran. Pengembangan ini diharapkan dapat memperkuat posisi Dubai dalam memimpin pasar pariwisata halal pada skala global, demikian seperti dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Baca juga: Beli Properti di Dubai, Kini Bisa Gunakan Bitcoin

Sebelumnya, Dubai berada di peringkat 10 besar “Muslim Inbound Destinations” –negara-negara OKI (Organisasi Kerjasama Negara-negara Islam), atas komitmennya untuk mempromosikan keragaman budaya.

Dengan atraksi baru ini, Dubai memiliki tujuan untuk menyediakan destinasi wisata yang dapat memperkaya pemahaman pengunjung mengenai agama dan sejarah, ditambah juga karena adanya peningkatan permintaan dari pengunjung atas destinasi wisata yang edukatif. Seperti diketahui, Dubai Quranic Park juga masuk ke dalam daftar “World’s Greatest Places” Majalah TIME. Daftar tersebut terdiri dari 100 destinasi wisata terkenal di seluruh dunia yang dibagi menjadi tiga kategori, “To Visit”, “To Stay” dan “To Eat and Drink”, Dubai Quranic Park masuk dalam daftar “To Visit” bersama dengan beberapa destinasi lainnya, seperti Mori Building Digital Art Museum di Tokyo, Star Wars: Galaxy’s Edge di Disneyland, California, Newseum di Washington, D. C, dan masih banyak lagi.