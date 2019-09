BATAM – Industri pasar modal terus menunjukkan perkembangan yang semakin positif, tidak terkecuali di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Menurut data Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepri, pertumbuhan jumlah investor pasar modal Kepri per Maret 2019 naik sebesar 12,19 persen secara year-to-date (ytd) dengan total investor sebanyak 17.354 investor.

Menyikapi antusiasme masyarakat Kepri, MNC Sekuritas dan Bursa Efek Indonesia bekerja sama dalam mendirikan Galeri Investasi di Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kepulauan (Unrika), Batam, pada hari Kamis (19/09/2019). Peresmian Galeri Investasi BEI UNRIKA ini bertujuan meningkatkan pengetahuan investasi pasar modal bagi masyarakat kota Batam pada umumnya dan akademisi pada khususnya.

Head of Equity Retail & Online Trading MNC Sekuritas Afen Tjhong mengungkapkan langkah ini merupakan sebuah langkah yang positif bagi pengembangan investasi saham di Batam. Peresmian ini juga menambah jumlah point of sales di Batam menjadi tiga poin, selain kantor cabang yang terletak di Komplek Galaxy dan Galeri Investasi BEI di Universitas Putera Batam. Keberadaan Galeri Investasi BEI Universitas Kepulauan Riau telah menggenapi jumlah point of sales MNC Sekuritas menjadi 127 point of sales.

“Kami meyakini potensi Batam bukan hanya dari sisi industri manufaktur maupun pariwisata, tapi juga investasi saham. Dengan adanya pusat edukasi berupa Galeri Investasi di beberapa universitas wilayah Kepri, kami ingin generasi muda Batam mengenal pasar modal sejak dini dan menjadikan investasi sebagai gaya hidup yang dibawa hingga dewasa nantinya,” jelas Afen.

Acara peresmian Galeri Investasi BEI UNRIKA ditandai dengan pengguntingan pita oleh Kepala Sub Bagian Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepulauan Riau Adim Imaduddin, Kepala Unit Pengembangan Wilayah 1 Bursa Efek Indonesia Nur Rachma Handayanie, Rektor Universitas Riau Kepulauan Edwin Agung Wibowo, dan Head of Equity Retail & Online Trading MNC Sekuritas Afen Tjhong.

“Bagi investor pemula, tidak perlu ragu untuk mengambil langkah pertama dalam berinvestasi saham. Dengan produk tabungan saham MNC GEMESIN (Gemar Menabung Saham Indonesia) Plus, nasabah pemula cukup memastikan dana mencukupi telah tersedia di Rekening Dana Nasabah sebesar minimal Rp 100 ribu saja per bulan, sehingga sistem dapat membelikan saham yang diinginkan sesuai komitmen di awal,” tutup Afen.

