JAKARTA- Pesatnya kemajuan teknologi membuat semakin banyak layanan yang memudahkan semua orang. Di antaranya kehadiran berbagai aplikasi, salah satunya Tiktok.

Aplikasi Tiktok ini sedang digandrungi banyak orang. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga digunakan negara lain termasuk India.

Baca Juga: Membidik Pusat Ekonomi Muslim Terbesar

Melansir dari akun twitter @ShirishKunder, Senin (23/9/2019), video Tiktoknya viral di sosial media. Padahal video yang diunggah sangat sederhana namun menggelitik. Video itu menceritakan seorang pria memasak di kompor kayu. Namun yang dimasak adalah uang recehan koin di atas wajan dan ditutup dengan tutupan wajan. Ketika matang, tutup wajan pun dibuka, hasilnya uang tersebut malah berubah menjadi uang kertas.

Dalam videonya, dia menyampaikan bahwa ini solusi inovatif untuk meningkatkan ekonomi. Atas hal tersebut, postingan video itu berhasil mendapat 1.900 like ,88 komentar dan 44.600 views.

Baca Juga: Di Rusia, Menteri Bambang Pamer Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Banyak warga twitter yang memberikan komentar mengenai postingan video tersebut, berikut cuitan netizen terkait video firal tersebut.

@nikifyinglife: "Hilarious"

@sasaacharya: "Hahahah..innovation is always a weird action. Hence proved"

@priyanshul1789: "If it's possible then we will cook big notes like rupees 100 and 500 we would get bigger yeild"

@vaikaushik25: "Of course, you can try."