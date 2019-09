NEW YORK – Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street dibuka lebih rendah pada perdagangan Rabu waktu setempat. Di mana pasar tengah merespons adanya langkah DPR AS yang akan melakukan penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump.

Hal ini menjadi sentimen negatif baru yang membuat ketidakpastian. Hanya saja pasar saham sedikit terdorong oleh pendapatan Nike yang dapat menghilangkan beberapa kesuraman terhadap perekonomian.

Penyelidikan yang dilakukan DPR AS membuat indeks S&P 500 anjlok dengan penurunan persentase terbesar dalam sebulan terakhir. Ini memperburuk sentimen setelah Trump menegaskan sikapnya atas sengketa perdagangan dengan China.

Tiga indeks utama alami penurunan di antaranya, Dow Jones turun 51 poin, atau 0,19%. S&P 500 turun 7,25 poin atau 0,24% dan Nasdaq 100 turun 30,25 poin atau 0,39%. Demikian dikutip dari Reuters, Rabu (25/9/2019).

Advanced Micro Devices Inc, Intel Corp dan Nvidia Corp merosot antara 0,5% hingga 0,9% dalam perdagangan premarket, sementara Boeing Co turun 0,4%. Saham Nike melonjak 5,7%. Saham pengecer Foot Locker Inc naik 1%. Chipmaker Broadcom Inc turun 3% setelah harga penawaran yang lebih tinggi dari saham preferen konversi.