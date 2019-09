NEW YORK - Harga Emas berjangka terus menguat menuju level tertingginya. Hal ini karena investor mencari investasi yang aman usai bursa saham AS mengalami kejatuhan.

Melansir Reuters, New York, Rabu (25/9/2019), Spot gold naik menjadi USD1,527.40 per ounce. Sementara itu, emas berjangka AS naik 0,6% pada USD1.540,20.

“Ada kekhawatiran tentang impeachment. Kami melihat pasar ekuitas AS ditarik ke sana kemari dengan ketegangan perdagangan yang sedang berlangsung, ” kata Suki Cooper, analis logam mulia di Standard Chartered Bank.

S&P 500 dan Nasdaq ditetapkan untuk penurunan terburuk mereka dalam satu bulan pada hari Selasa setelah Perwakilan AS John Lewis, salah satu pemimpin paling senior, bergabung dengan anggota parlemen Demokrat lainnya dalam menyerukan proses impeachment untuk memulai melawan Presiden Donald Trump.

"Selama perdagangan hari ini kita telah melihat kombinasi kekhawatiran di sekitar tajuk negatif, ketidakpastian politik membebani pasar saham dan pada gilirannya hasil treasury turun sedikit, dan harga emas didorong sebagai aset safe haven," tambah Cooper.

Data kepercayaan konsumen AS yang lemah memicu kekhawatiran tentang ekonomi global, dengan turun paling banyak dalam sembilan bulan pada bulan September, karena pandangan ekonomi negara itu semakin gelap dalam menghadapi perang perdagangan AS-China.

Trump menyampaikan teguran pedas terhadap praktik perdagangan China di Majelis Umum PBB, dengan mengatakan ia tidak akan menerima "kesepakatan buruk" dalam negosiasi perdagangan yang sedang berlangsung.

Kekhawatiran atas ekonomi global terus meningkat akhir-akhir ini, dengan survei keluar dari zona euro pada hari Senin menunjukkan pertumbuhan bisnis terhenti bulan ini. "Ketakutan akan resesi tumbuh di zona euro karena kelemahan di sektor industri tampaknya meluas ke sektor jasa," tulis analis Commerzbank dalam sebuah catatan. "Oleh karena itu permintaan Emas cukup besar menjadi tempat berlindung yang aman dalam investasi, sebagaimana tercermin dalam arus masuk ETF (dana yang diperdagangkan di bursa) yang tinggi," tambahnya. Di antara logam mulia lainnya, paladium melonjak 1,2% menjadi USD1,673,05 per ounce setelah menyentuh rekor USD1,675,50 per ounce. Perak turun 0,8% menjadi USD18,49, setelah menyentuh level tertinggi sejak 6 September di USD18,74 di awal sesi, sementara platinum turun 0,4% menjadi USD952,91.