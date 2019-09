NEW YORK - Dolar Amerika Serikat (AS) naik dari sekeranjang mata uang. Pergerakan rebound dolar terjadi setelah penurunan hari sebelumnya karena investor gelisah tentang penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden AS Donald Trump.

Melansir Reuters, New York, Kamis (26/9/2019), Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,7%, ini merupakan langkah kenaikan harian terbesar dalam hampir tiga bulan. Pada hari Selasa, indeks turun 0,3% untuk menyelesaikan sesi di 98,337.

Baca juga: Dolar Amerika Serikat Tertekan Suramnya Data Ekonomi

Presiden Donald Trump mendesak presiden Ukraina untuk menyelidiki saingannya dari Partai Demokrat, mantan Wakil Presiden Joe Biden, berkoordinasi dengan jaksa agung AS dan pengacara pribadi Trump, menurut ringkasan panggilan telepon yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Sehari sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi mengatakan majelis yang dipimpin Partai Demokrat meluncurkan penyelidikan impeachment resmi, menyiapkan pertikaian politik saat kampanye Trump untuk pemilihan kembali pada tahun 2020.

Baca juga: Kesepakatan Brexit Bikin Dolar AS Tumbang

Meningkatnya risiko politik telah mendorong daya tarik dolar bagi para investor yang mencari keselamatan dan stabilitas, kata para analis.

"Ada pertempuran politik yang terjadi di kedua sisi Atlantik," kata Juan Perez, pedagang mata uang senior di Tempus Inc di Washington.

"Saya pikir secara keseluruhan status safe haven dolar dipahami," katanya.

Baca juga: Bank Sentral Eropa Pangkas Suku Bunga, Dolar AS Lesu

Greenback dipandang sebagai safe-haven karena posisinya sebagai mata uang cadangan dunia.

(rzy)